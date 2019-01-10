«Между нами настоящая химия»: Леди Гага высказалась о взаимоотношениях с Брэдли Купером

На днях в Нью-Йорке состоялось вручение кинопремии National Board of Review Awards, триумфаторами которой стали Леди Гага и Брэдли Купер. Во время мероприятия журналисты взяли у певицы небольшое интервью о том, как складывались ее отношения с партнером Брэдли Купером.

1 2 3 4 5 Леди Гага призналась, что между ней и Брэдли Купером сразу появилась химия

Фильм «Звезда родилась», главные роли в котором исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, стал одним из самых громких в 2018 году и даже был отмечен «Золотым глобусом» за лучшую песню. Особенно зрители отметили то, как певице и актеру удалось сыграть без ума влюбленных друг в друга главных героев. В новом интервью порталу E!Online, которое состоялось на вручении кинопремии National Board of Review Awards Леди Гага решила слегка приоткрыть завесу тайны и рассказала, как им с Брэдли удалось снять такую красивую историю любви.

«Знаете, между нами с Брэдли появилась самая настоящая химия. Мы оба сразу ее почувствовали, а со временем она начала расти», — заявила певица репортерам.

Леди Гага, как оказалось, настолько вдохновлена сотрудничеством с Купером, что планирует и в будущем продолжать в том же духе. Впрочем, сам актер, судя по его небольшому комментарию, и сам не против такого развития событий. Он признался, что тоже остался в восторге от работы с певицей.