Мать внебрачной дочери Александра Головина заявила, что актер сомневается в своем отцовстве

В конце декабря прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал. Оказалось, у звезды сериала «Кадетство» Александра Головина есть внебрачная дочь Оливия, которой он отказывается помогать. Актер, по словам матери девочки Светланы Белогуровой, не хочет иметь с ней ничего общего и игнорирует ее звонки. Сама же она мечтает лишь о том, чтобы Александр одумался и начал помогать ей финансово. Чтобы достучаться до Головина Белогурова пришла на ток-шоу «Пусть говорят» и рассказала свою историю.
«Я хочу, чтобы Александр нес ответственность за ребенка и общался с ним. Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала», — вспомнила Светлана в студии Дмитрия Борисова.
Судя по всему, очная ставка родителей маленькой Оливии состоится в скором времени. По словам журналистов, Головин все же собирается сделать анализ, чтобы убедиться в своем отцовстве.