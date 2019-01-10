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Мать внебрачной дочери Александра Головина заявила, что актер сомневается в своем отцовстве

Светлана Белогурова, родившая Александру Головину дочь Оливию, стала героиней ток-шоу «Пусть говорят». В студии Дмитрия Борисова молодая мама призналась, что актер хочет сделать ДНК-тест. 

В конце декабря прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал. Оказалось, у звезды сериала «Кадетство» Александра Головина есть внебрачная дочь Оливия, которой он отказывается помогать. Актер, по словам матери девочки Светланы Белогуровой, не хочет иметь с ней ничего общего и игнорирует ее звонки. Сама же она мечтает лишь о том, чтобы Александр одумался и начал помогать ей финансово. Чтобы достучаться до Головина Белогурова пришла на ток-шоу «Пусть говорят» и рассказала свою историю.

«Я хочу, чтобы Александр нес ответственность за ребенка и общался с ним. Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала», — вспомнила Светлана в студии Дмитрия Борисова. 

По словам Белогуровой, Головин намекнул на ДНК-тест: «Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве».

Судя по всему, очная ставка родителей маленькой Оливии состоится в скором времени. По словам журналистов, Головин все же собирается сделать анализ, чтобы убедиться в своем отцовстве. 

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10 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Александр Головин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Анализ будут делать прямо в студии, как повелось?

  • а чего прикопалась к мужику? он же изначально против ребенка был а теперь виноват типа

  • Гость

    а чего прикопалась к мужику? он же изначально против ребенка был а теперь виноват типа

    Он не знал, что в результате полового акта получаются дети? Презик использовать религия не позволяла? Не хочешь детей, не ложись с кем попало.Или его силой такого безвольного и инфантильного заставили? Бабы ушлые пошли, особенно в таком возрасте. А у этого раз нет мозгов, значит пусть содержит ребёнка.

  • Почему мужчин у нас воспринимают и воспитывают как безвольных инфантильных?

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