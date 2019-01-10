Мать внебрачной дочери Александра Головина заявила, что актер сомневается в своем отцовстве

Светлана Белогурова, родившая Александру Головину дочь Оливию, стала героиней ток-шоу «Пусть говорят». В студии Дмитрия Борисова молодая мама призналась, что актер хочет сделать ДНК-тест.

1 2 3 4 5 Александр Головин не хочет признавать внебрачную дочь

В конце декабря прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал. Оказалось, у звезды сериала «Кадетство» Александра Головина есть внебрачная дочь Оливия, которой он отказывается помогать. Актер, по словам матери девочки Светланы Белогуровой, не хочет иметь с ней ничего общего и игнорирует ее звонки. Сама же она мечтает лишь о том, чтобы Александр одумался и начал помогать ей финансово. Чтобы достучаться до Головина Белогурова пришла на ток-шоу «Пусть говорят» и рассказала свою историю.



«Я хочу, чтобы Александр нес ответственность за ребенка и общался с ним. Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала», — вспомнила Светлана в студии Дмитрия Борисова.



По словам Белогуровой, Головин намекнул на ДНК-тест: «Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве».

Судя по всему, очная ставка родителей маленькой Оливии состоится в скором времени. По словам журналистов, Головин все же собирается сделать анализ, чтобы убедиться в своем отцовстве.