Бывшая возлюбленная Роналду хочет помочь девушке, которая обвиняет его в изнасиловании

Жасмин Леннард, бывшая девушка Криштиану Роналду, заявила, что готова помочь следствию по делу спортсмена. Футболист обвиняется в изнасиловании.

1 2 3 4 5 Экс-возлюбленная Криштиану Роналду Жасмин Леннард решила поддержать Кэтрин Майоргу, которая обвиняет футболиста в изнасиловании

В сентябре прошлого года бывшая школьная учительница Кэтрин Майорга публично заявила, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в своем гостиничном номере в Лас-Вегасе в июне 2009-го. Все это время Криштиану Роналду отрицал обвинения, поэтому в дело решила вмешаться его бывшая девушка.



Недавно 33-летняя модель Жасмин Леннард, встречавшаяся с португальцем 10 лет назад, опубликовала серию заявлений в своем Твиттере, в которых поддержала Кэтрин Майоргу, Роналду назвала психопатом.



Во вторник Жасмин написала в своем микроблоге: «После долгих раздумий я решила помогать Кэтрин и ее команде юристов, чтобы доказать виновность Криштиану».

Экс-возлюбленная спортсмена утверждает, что готова предоставить свою переписку с Роналду, которая поможет расследованию.

«Никто не поверил бы моим словам, если бы у меня не было доказательств, но, к счастью, я умная девушка — у меня они есть. Игра начинается», — поделилась Леннард с изданием MailOnline. Сам Криштиану пока не отреагировал на заявления экс-подруги.

