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«Жиробасы, вперед!»: Канделаки шутливо мотивирует своих подписчиков на спорт

После новогодних праздников Тина Канделаки не без доли юмора обратилась к своим подписчикам. Телеведущая призвала фанатов отправиться в тренажерный зал.
  • Тина Канделаки
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    Тина Канделаки призвала своих подписчиков заняться спортом, шуточно назвав их «жиробасами»
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Тина Канделаки вернулась к тренировкам после череды новогодних застолий и призвала интернет-пользователей последовать ее примеру. Недавно телеведущая опубликовала фотографию из спортивного зала и сопроводила ее мотивирующей подписью: «Складки надо убирать, так что начинаем подготовку к весеннему сезону. Жиробасы, вперед!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Себя звезда тоже не побоялась назвать «жиробасом», причем «верховным».

Большинство подписчиков не оскорбились и даже пообещали Канделаки присоединиться к ней в ближайшее время: «Сегодня с утра на тренировку, нелегко, но я справляюсь! Вы вдохновляете, Тина!», «Я точно жиробас, пойду худеть!», «Тина, кофе допиваю и бегу в зал».

В публикации Канделаки отметила, что главным мотиватором для нее является зеркало. Без занятий его стоит «либо выкинуть и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца».

Многие подписчики отметили, что телеведущей вовсе не стоит худеть, потому что у матери двоих детей и без того отличная фигура.

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10 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
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Тина Канделаки

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