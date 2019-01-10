Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тюльпанова с радостью сообщила, что сын стал называть ее «мама Милана»

Милана Тюльпанова, недавно отсудившая у бывшего мужа Александра Кержакова своего сына, поделилась с интернет-пользователями радостной новостью. Полуторагодовалый Артемий снова называет ее мамой.
  • Милана Кержакова (Тюльпанова)
    1 2 3 4 5
    Милана Тюльпанова поблагодарила за поддержку всех неравнодушных к ее драме и сообщила, что сейчас от ее нервозного состояния не осталось и следа
    Смотреть галерею

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова выиграла в борьбе за сына Артемия. Сейчас он находится с мамой. На новогодние каникулы Милана отправилась с ребенком в Сочи на Красную поляну. В своем Инстаграме Тюльпанова поблагодарила всех сочувствующих ее драме: «Так странно, удивительно и приятно, что даже здесь, в чужом городе, ко мне подходят люди, говорят слова поддержки» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Бывшая супруга футболиста сообщила, что теперь беспокоиться не о чем, ведь Артемий снова стал называть ее мамой.

«От моего нервозного состояния не осталось и следа, мой сын своим ''мама Милана'' меня вылечил в одну секунду», — написала она в Инстаграме.

Подписчики Тюльпановой оставили сотни комментариев под снимком, на котором радостный ребенок качается на игрушечном пони: «Видно, как ребенок изменился! Его взгляд говорит обо всем! Глазки стали счастливые. На всех прошлых фотках глаза были полны грусти и печали», «Содрогаюсь от одной мысли, сколько всего вам пришлось пережить», «Здорово! Читаешь и прямо слезы от счастья на глаза наворачиваются».

Напомним, что во время затяжного бракоразводного процесса Александр Кержаков забрал ребенка и отказывался отдавать его матери. По решению суда Артемий все же остался с Миланой. Тем не менее Кержаков намерен идти дальше: недавно СМИ стало известно, что футболист обвинил Тюльпанову в подготовке его убийства.

Перейти к обсуждению 2


10 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых, Милана Кержакова (Тюльпанова)

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Дай боженька Милане спокойствия и силы духа,и чтобы никогда Кержаков не мешал ей.Хорошо что сын вообще на К непохож внешне.Чтобы в ее жизни все было отлично,она молодая , красивая и умница . Дай Бог ей встретить настоящего мужчину и большой и светлой любви.

  • Гость

    Дай боженька Милане спокойствия и силы духа,и чтобы никогда Кержаков не мешал ей.Хорошо что сын вообще на К непохож внешне.Чтобы в ее жизни все было отлично,она молодая , красивая и умница . Дай Бог ей встретить настоящего мужчину и большой и светлой любви.

    Не похож? Он копия Кержа.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 333

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

19 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.