Тюльпанова с радостью сообщила, что сын стал называть ее «мама Милана»

Милана Тюльпанова, недавно отсудившая у бывшего мужа Александра Кержакова своего сына, поделилась с интернет-пользователями радостной новостью. Полуторагодовалый Артемий снова называет ее мамой.

1 2 3 4 5 Милана Тюльпанова поблагодарила за поддержку всех неравнодушных к ее драме и сообщила, что сейчас от ее нервозного состояния не осталось и следа

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова выиграла в борьбе за сына Артемия. Сейчас он находится с мамой. На новогодние каникулы Милана отправилась с ребенком в Сочи на Красную поляну. В своем Инстаграме Тюльпанова поблагодарила всех сочувствующих ее драме: «Так странно, удивительно и приятно, что даже здесь, в чужом городе, ко мне подходят люди, говорят слова поддержки» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Бывшая супруга футболиста сообщила, что теперь беспокоиться не о чем, ведь Артемий снова стал называть ее мамой.

«От моего нервозного состояния не осталось и следа, мой сын своим ''мама Милана'' меня вылечил в одну секунду», — написала она в Инстаграме.

Подписчики Тюльпановой оставили сотни комментариев под снимком, на котором радостный ребенок качается на игрушечном пони: «Видно, как ребенок изменился! Его взгляд говорит обо всем! Глазки стали счастливые. На всех прошлых фотках глаза были полны грусти и печали», «Содрогаюсь от одной мысли, сколько всего вам пришлось пережить», «Здорово! Читаешь и прямо слезы от счастья на глаза наворачиваются».



Напомним, что во время затяжного бракоразводного процесса Александр Кержаков забрал ребенка и отказывался отдавать его матери. По решению суда Артемий все же остался с Миланой. Тем не менее Кержаков намерен идти дальше: недавно СМИ стало известно, что футболист обвинил Тюльпанову в подготовке его убийства.