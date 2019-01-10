Тюльпанова с радостью сообщила, что сын стал называть ее «мама Милана»

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова выиграла в борьбе за сына Артемия. Сейчас он находится с мамой. На новогодние каникулы Милана отправилась с ребенком в Сочи на Красную поляну. В своем Инстаграме Тюльпанова поблагодарила всех сочувствующих ее драме: «Так странно, удивительно и приятно, что даже здесь, в чужом городе, ко мне подходят люди, говорят слова поддержки» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Бывшая супруга футболиста сообщила, что теперь беспокоиться не о чем, ведь Артемий снова стал называть ее мамой.
Подписчики Тюльпановой оставили сотни комментариев под снимком, на котором радостный ребенок качается на игрушечном пони: «Видно, как ребенок изменился! Его взгляд говорит обо всем! Глазки стали счастливые. На всех прошлых фотках глаза были полны грусти и печали», «Содрогаюсь от одной мысли, сколько всего вам пришлось пережить», «Здорово! Читаешь и прямо слезы от счастья на глаза наворачиваются».
Напомним, что во время затяжного бракоразводного процесса Александр Кержаков забрал ребенка и отказывался отдавать его матери. По решению суда Артемий все же остался с Миланой. Тем не менее Кержаков намерен идти дальше: недавно СМИ стало известно, что футболист обвинил Тюльпанову в подготовке его убийства.