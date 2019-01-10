Меган Маркл, которая уже не влезает в свою обычную одежду, впервые надела платье для беременных

10 января Меган Маркл впервые появилась на публике в 2019-м. Для своего выхода герцогиня Сассекская выбрала платье, предназначенное для будущих мам — ранее она избегала одежды для беременных.

1 2 3 4 5 Меган Маркл впервые появилась на публике в 2019-м

Меган Маркл продолжает заниматься благотворительность, несмотря на свое интересное положение. 10 января супруга принца Гарри посетила благотворительную организацию для женщин Smart Works в Лондоне, где помогла нескольким ее подопечным выбрать одежду для первого собеседования.



Сама же Меган в этот день впервые надела одежду для беременных — до этого дня герцогиня Сассекская носила вещи из своего обычного гардероба. По всей видимости, в прежние наряды Маркл уже не влезает. Для посещения благотворительной организации будущая мама выбрала облегающее черное платье бренда Hatch и песочное пальто от Oscar de la Renta.



Многие поклонники британской королевской семьи заметили, что Маркл заметно пополнела, кто-то даже сказал, что теперь она похожа на «милый шарик». А как вам образ супруги принца Гарри?

