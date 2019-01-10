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Меган Маркл, которая уже не влезает в свою обычную одежду, впервые надела платье для беременных

10 января Меган Маркл впервые появилась на публике в 2019-м. Для своего выхода герцогиня Сассекская выбрала платье, предназначенное для будущих мам — ранее она избегала одежды для беременных.

Меган Маркл продолжает заниматься благотворительность, несмотря на свое интересное положение. 10 января супруга принца Гарри посетила благотворительную организацию для женщин Smart Works в Лондоне, где помогла нескольким ее подопечным выбрать одежду для первого собеседования.

Сама же Меган в этот день впервые надела одежду для беременных — до этого дня герцогиня Сассекская носила вещи из своего обычного гардероба. По всей видимости, в прежние наряды Маркл уже не влезает. Для посещения благотворительной организации будущая мама выбрала облегающее черное платье бренда Hatch и песочное пальто от Oscar de la Renta. 

Многие поклонники британской королевской семьи заметили, что Маркл заметно пополнела, кто-то даже сказал, что теперь она похожа на «милый шарик». А как вам образ супруги принца Гарри?

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10 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Она всегда гадкая

  • Очаровательная женщина. Приятная и живая.

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