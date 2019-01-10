Мать Брэда Питта заявила, что Анджелина Джоли разрушила жизнь ее сына

Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявившие о разводе в 2016-м, до сих пор дают поклонникам и СМИ повод обсудить свои непростые отношения. На днях о браке знаменитостей высказалась мать актера — 79-летняя Джейн Питт. Как сообщает портал Radar Online, женщина считает, что Энджи «испортила жизнь» ее сыну.
«Джейн никогда не простит Анджелине то, что пережила ее семья — особенно то, что она почти не видела внуков во время бракоразводного процесса», — сообщил изданию инсайдер.
По словам источника, Джейн не намерена прощать Энджи за это.
Напомним, некоторое время назад Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Брэд Питт вовсе не хотел его усыновлять.