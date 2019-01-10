Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мать Брэда Питта заявила, что Анджелина Джоли разрушила жизнь ее сына

Долгие месяцы в Сети обсуждают, насколько напряженными стали отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта после объявления о разводе. Как оказалось, мать актера Джей Питт испытывает к бывшей жене сына далеко не самые теплые чувства.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявившие о разводе в 2016-м, до сих пор дают поклонникам и СМИ повод обсудить свои непростые отношения. На днях о браке знаменитостей высказалась мать актера — 79-летняя Джейн Питт. Как сообщает портал Radar Online, женщина считает, что Энджи «испортила жизнь» ее сыну.

«Джейн никогда не простит Анджелине то, что пережила ее семья — особенно то, что она почти не видела внуков во время бракоразводного процесса», — сообщил изданию инсайдер.

Кроме того, мама Брэда считает, что его бывшая жена была с ним жестока, а также манипулировала его чувствами.

По словам источника, Джейн не намерена прощать Энджи за это.

Напомним, некоторое время назад Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Брэд Питт вовсе не хотел его усыновлять.  

Перейти к обсуждению


10 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images
Теги

Брэд Питт, Анджелина Джоли

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 334

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

20 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.