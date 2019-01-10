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Ольга Бузова показала, как «взрывает танцпол» на Мальдивах

В начале января Ольга Бузова вместе с сестрой Анной отправилась в долгожданный отпуск. На днях знаменитость показала, как отрывается под собственные хиты на пляже. 
  • Ольга Бузова
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    Недавно Ольга Бузова отправилась в долгожданный отпуск на Мальдивские острова
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Ольга Бузова целый год работала практически без выходных. На днях она вместе с сестрой Анной отправилась в долгожданный отпуск на Мальдивские острова. Певица регулярно делится фото и видео из своего путешествия и позволяет поклонникам узнать, как проводит время на берегу океана.

На днях знаменитость выложила в Инстаграм видео, на котором танцует под собственную песню. «При любой непонятной ситуации: ''Выключи мозг, и Бузову включи''. Не знаю как вы, а я сегодня взрываю танцпол на Мальдивах», — подписала ролик Ольга.

Многим фанатам понравились зажигательные пляски Бузовой, и они пожелали исполнительнице хорошего отдыха и приятных впечатлений. 

Ранее певица признавалась, что может позволить себе «все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать» только перед днем рождения. Напомним, 20 января телеведущей исполнится 33 года. 

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10 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

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