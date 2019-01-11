Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Журналисты узнали, как Кейт Миддлтон отпраздновала свой день рождения

В минувшую среду Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет. На днях зарубежные журналисты выяснили, как и с кем герцогиня Кембриджская отметила это радостное событие. 

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются тщательно оберегать некоторые подробности своей семейной жизни, они тем не менее довольно регулярно становятся достоянием общественности. Например, не так давно герцогиня Кембриджская отпраздновала свой день рождения. Всего спустя несколько дней после торжества журналисты портала The DailyMail выяснили, где и с кем Кейт отметила 37-летие. 

Оказалось, Миддлтон устроила скромный праздник в Кенсингтонском дворце для своих детей — Джорджа, Шарлотты и маленького Луи. Правнуки королевы пили чай с тортом.

Принц Уильям имел все шансы вызвать гнев жены тем, что едва не пропустил эту маленькую вечеринку, поскольку находился в Королевском госпитале в Лондоне. Там 9 января проходило празднование 30-летия со дня создания благотворительной организации London's Air Ambulance. 

Однако Уильяму удалось довольно быстро справиться со своими обязанностями, и он успел вернуться в Кенсингтонский дворец к началу веселого чаепития. Теперь интернет-пользователи вовсю интересуются, что же принц подарил своей супруге. 

Перейти к обсуждению 1


11 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи Артур Чарльз, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • «Имел все шансы вызвать гнев жены» это круто конечно. Хорошо хоть не в заголовке :)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 335

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

20 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.