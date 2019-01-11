Журналисты узнали, как Кейт Миддлтон отпраздновала свой день рождения

В минувшую среду Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет. На днях зарубежные журналисты выяснили, как и с кем герцогиня Кембриджская отметила это радостное событие.

1 2 3 4 5 9 января Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются тщательно оберегать некоторые подробности своей семейной жизни, они тем не менее довольно регулярно становятся достоянием общественности. Например, не так давно герцогиня Кембриджская отпраздновала свой день рождения. Всего спустя несколько дней после торжества журналисты портала The DailyMail выяснили, где и с кем Кейт отметила 37-летие.

Оказалось, Миддлтон устроила скромный праздник в Кенсингтонском дворце для своих детей — Джорджа, Шарлотты и маленького Луи. Правнуки королевы пили чай с тортом.

Принц Уильям имел все шансы вызвать гнев жены тем, что едва не пропустил эту маленькую вечеринку, поскольку находился в Королевском госпитале в Лондоне. Там 9 января проходило празднование 30-летия со дня создания благотворительной организации London's Air Ambulance.



Однако Уильяму удалось довольно быстро справиться со своими обязанностями, и он успел вернуться в Кенсингтонский дворец к началу веселого чаепития. Теперь интернет-пользователи вовсю интересуются, что же принц подарил своей супруге.