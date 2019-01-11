Журналисты узнали, как Кейт Миддлтон отпраздновала свой день рождения

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются тщательно оберегать некоторые подробности своей семейной жизни, они тем не менее довольно регулярно становятся достоянием общественности. Например, не так давно герцогиня Кембриджская отпраздновала свой день рождения. Всего спустя несколько дней после торжества журналисты портала The DailyMail выяснили, где и с кем Кейт отметила 37-летие.
Принц Уильям имел все шансы вызвать гнев жены тем, что едва не пропустил эту маленькую вечеринку, поскольку находился в Королевском госпитале в Лондоне. Там 9 января проходило празднование 30-летия со дня создания благотворительной организации London's Air Ambulance.
Однако Уильяму удалось довольно быстро справиться со своими обязанностями, и он успел вернуться в Кенсингтонский дворец к началу веселого чаепития. Теперь интернет-пользователи вовсю интересуются, что же принц подарил своей супруге.