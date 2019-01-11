Беременная Джессика Симпсон ужаснула подписчиков снимком отекшей ноги

В середине сентября минувшего года Джессика Симпсон, долго скрывавшая свое интересное положение, объявила, что ждет третьего ребенка. Судя по информации зарубежных СМИ, певица уже довольно скоро станет многодетной матерью. А пока этого не случилось она активно рассказывает о неприятных сторонах беременности в своем Инстаграме.
«Лично у меня ноги перестали так отекать только после родов», «Мне кажется, в таком состоянии уже ничего не поможет кроме родов», «Бедняжка! Сочувствую тебе, у меня было тоже самое, и ничего не помогало», — принялись утешать певица фолловеры. Некоторые из них принялись советовать ей начать принимать витамины и сократить количество потребляемой жидкости, а другие порекомендовали срочно обратиться к врачу.