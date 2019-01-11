Беременная Джессика Симпсон ужаснула подписчиков снимком отекшей ноги

Джессика Симпсон готовится родить со дня на день. Поклонники активно поддерживают певицу, которой, судя по всему, сейчас приходится нелегко. На днях она показала, насколько сильно у нее опухают ноги.

1 2 3 4 5 Глубоко беременная Джессика Симпсон посетовала на проблему со здоровьем

В середине сентября минувшего года Джессика Симпсон, долго скрывавшая свое интересное положение, объявила, что ждет третьего ребенка. Судя по информации зарубежных СМИ, певица уже довольно скоро станет многодетной матерью. А пока этого не случилось она активно рассказывает о неприятных сторонах беременности в своем Инстаграме.

На днях Джессика опубликовала фото своей устрашающе отекшей ноги. «Есть ли какие-нибудь средства от такого? Помогите!» — подписала снимок Симпсон.

«Лично у меня ноги перестали так отекать только после родов», «Мне кажется, в таком состоянии уже ничего не поможет кроме родов», «Бедняжка! Сочувствую тебе, у меня было тоже самое, и ничего не помогало», — принялись утешать певица фолловеры. Некоторые из них принялись советовать ей начать принимать витамины и сократить количество потребляемой жидкости, а другие порекомендовали срочно обратиться к врачу.