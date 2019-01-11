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Солист группы «Корни» извинился перед девушкой, которую оскорбил в Сети, а потом снова негативно о ней высказался

Алексей Кабанов стал одним из героев нового выпуска ток-шоу «На самом деле». В студии Дмитрия Шепелева артист принес свои извинения девушке, которую оскорбил в соцсетях. Однако вскоре в Инстаграме солист «Корней» снова начал высказываться о ней. 

Судя по последним событиям, Алексей Кабанов не только является заядлым любителем соцсетей, но и регулярно проверяет, что о нем пишут. Так, недавно в популярном аккаунте в Инстаграме moskovskay_tusovka2007 появилось фото, на котором он позирует с Дарьей Коноваловой. Многие интернет-пользователи отметили, что на архивном снимке Алексей выглядит куда более подтянутым и привлекательным, чем сейчас.

Однако больше всего Кабанова задел комментарий Александры Михайловой, назвавшей его «дном». В ответ певец в самых ярких эпитетах описал, что сам он «дном» считает ее родителей. В итоге разбирательства солиста «Корней» и пользовательницы соцсетей стали достоянием общественности благодаря недавнему выпуску шоу «На самом деле». 

В студии Алексей попытался объяснить, почему он оскорбил девушку, а затем и вовсе попросил прощения: «Я извиняюсь, я переборщил местами, перегнул палку, так как пытался обороняться».

Впрочем, на этом история не закончилась. Накануне вечером в Инстаграме Кабанова появилась довольно интересная запись. «По поводу нашей героини, внешне она мне вообще, на удивление, не понравилась. Если на фотках в инсте с помощью обработки она выглядит вполне не плохо, то в живую, хоть она и говорит, что ей повезло за меня замуж не выйти, но, честно скажу, я бы при встрече даже в сторону ее не посмотрел, не то что жениться», — заявил Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также он подчеркнул, что передача получилась «однобокой». «Она якобы ''пошутила'', и я — неадекват — начал крыть ее матом», — поделился своими наблюдениями Алексей. 

В конце своего поста Кабанов поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что теперь возвращаться к этой неприятной истории ему уже не придется. 

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11 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Алексей Кабанов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем о внешности говорить? Она её не выбирала, хотя она нормальная девушка.

  • давайте смотреть на вещи реально: чувак немолод уже, спортивной сексуальности в нем ноль, непопулярен , небогат и перспектив не видно больших..девчонка конечно тоже перегнула назвав его "дном". Внешность у нее вполне приличная, не страшная, но в целом тоже ничего из себя не представляет...ребята! здесь все обыденно и серо!!!! обычная жизнь...

  • Эта группа ещё существует? Такие возрастные дяди уже

  • Гость

    Эта группа ещё существует? Такие возрастные дяди уже

    возрастные дяди, а все поют песни для девочек 15 лет, хотя их уже и не слушают эти девочки, кумиры теперь элджей и Федук

  • Зная, что ты публичная личность нужно уметь контролировать свою агрессию, даже просто в комментариях. Сам себя выставил в итоге не в лучшем свете. Да и вообще оскорблять по внешности ума не надо..

  • Как-то совсем по бабски он поступил, проехавшись по внешности девушки. Это женщины любят языками почесать про чью-то внешность, разглядывать детали. Передачу не смотрела, но явно там он был «не на коне», раз после передачи эту ситуацию не отпустил, а попытался девушку дальше унизить. Сам себя в зеркало видел? Заплывшее лицо с поросячьими глазками.

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