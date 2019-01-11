Солист группы «Корни» извинился перед девушкой, которую оскорбил в Сети, а потом снова негативно о ней высказался

Алексей Кабанов стал одним из героев нового выпуска ток-шоу «На самом деле». В студии Дмитрия Шепелева артист принес свои извинения девушке, которую оскорбил в соцсетях. Однако вскоре в Инстаграме солист «Корней» снова начал высказываться о ней.

1 2 3 4 5 Алексей Кабанов стал героем передачи «На самом деле»

Судя по последним событиям, Алексей Кабанов не только является заядлым любителем соцсетей, но и регулярно проверяет, что о нем пишут. Так, недавно в популярном аккаунте в Инстаграме moskovskay_tusovka2007 появилось фото, на котором он позирует с Дарьей Коноваловой. Многие интернет-пользователи отметили, что на архивном снимке Алексей выглядит куда более подтянутым и привлекательным, чем сейчас.



Однако больше всего Кабанова задел комментарий Александры Михайловой, назвавшей его «дном». В ответ певец в самых ярких эпитетах описал, что сам он «дном» считает ее родителей. В итоге разбирательства солиста «Корней» и пользовательницы соцсетей стали достоянием общественности благодаря недавнему выпуску шоу «На самом деле».

В студии Алексей попытался объяснить, почему он оскорбил девушку, а затем и вовсе попросил прощения: «Я извиняюсь, я переборщил местами, перегнул палку, так как пытался обороняться».

Впрочем, на этом история не закончилась. Накануне вечером в Инстаграме Кабанова появилась довольно интересная запись. «По поводу нашей героини, внешне она мне вообще, на удивление, не понравилась. Если на фотках в инсте с помощью обработки она выглядит вполне не плохо, то в живую, хоть она и говорит, что ей повезло за меня замуж не выйти, но, честно скажу, я бы при встрече даже в сторону ее не посмотрел, не то что жениться», — заявил Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



Также он подчеркнул, что передача получилась «однобокой». «Она якобы ''пошутила'', и я — неадекват — начал крыть ее матом», — поделился своими наблюдениями Алексей.



В конце своего поста Кабанов поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что теперь возвращаться к этой неприятной истории ему уже не придется.