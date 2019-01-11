Российские СМИ сообщили о том, что Павел Прилучный избил Агату Муцениеце

В Сети появилась информация о том, что за несколько дней до Нового года Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце. Источник, близкий к паре, прокомментировал эту информацию.

1 2 3 4 5 Российские СМИ сообщили, что накануне нового года Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце

Летом прошлого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже давали своим поклонникам серьезный повод для беспокойства, когда едва не развелись. Тогда конфликт разрешился благополучно — казалось, браку одной из самых красивых пар отечественного кинематографа больше ничего не угрожает.



Однако 11 января 2019-го издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о новых проблемах семейства. По словам инсайдера газеты, 28 декабря 2018-го к коттеджу семьи Павла Прилучного приехала полиция.

Сотрудников органа правопорядка вызвала подруга (а также пиар-менеджер) супруги актера Мариам Халилова, сообщив, что звезда сериала «Мажор» избил жену.

Супруги никак не отреагировали на эту информацию. Однако телеграм-канал «Антиглянец» пишет, что источник, близкий к Прилучному и Муцениеце, назвал появившуюся в Сети информацию ложью и провокацией.

«У ребят все в порядке, сейчас они отмечают день рождения сына», — прокомментировал инсайдер.

Действительно, в своем Инстаграме Агата ведет видеоотчет с праздника. Однако поклонники актрисы все равно переживают: ведь в историях Муцениеце не видно Прилучного.