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Российские СМИ сообщили о том, что Павел Прилучный избил Агату Муцениеце

В Сети появилась информация о том, что за несколько дней до Нового года Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце. Источник, близкий к паре, прокомментировал эту информацию.
  • Павел Прилучный, Агата Муцениеце
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    Российские СМИ сообщили, что накануне нового года Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце
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Летом прошлого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже давали своим поклонникам серьезный повод для беспокойства, когда едва не развелись. Тогда конфликт разрешился благополучно — казалось, браку одной из самых красивых пар отечественного кинематографа больше ничего не угрожает.

Однако 11 января 2019-го издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о новых проблемах семейства. По словам инсайдера газеты, 28 декабря 2018-го к коттеджу семьи Павла Прилучного приехала полиция. 

Сотрудников органа правопорядка вызвала подруга (а также пиар-менеджер) супруги актера Мариам Халилова, сообщив, что звезда сериала «Мажор» избил жену.

Супруги никак не отреагировали на эту информацию. Однако телеграм-канал «Антиглянец» пишет, что источник, близкий к Прилучному и Муцениеце, назвал появившуюся в Сети информацию ложью и провокацией.

«У ребят все в порядке, сейчас они отмечают день рождения сына», — прокомментировал инсайдер.

Действительно, в своем Инстаграме Агата ведет видеоотчет с праздника. Однако поклонники актрисы все равно переживают: ведь в историях Муцениеце не видно Прилучного.

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11 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
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Павел Прилучный, Агата Муцениеце

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Не удивляет. У него на лице всё написано. Глаза злые. Конечно,будут всё скрывать,но рано или поздно всё равно правда всплывёт.

  • Высокие отношения...

  • Такова натура наших "звездунов", сначала нагадят, а потом кричат, нет, это не мы, это происки врагов.Да кому они нужны.

  • Ключевое слово « пиар- менеджер».

  • Ну Башарову можно,а этот чё?Хуже что ли?

  • Лана

    Ключевое слово « пиар- менеджер».

    Думаете, побитую мужем Агату больше будут снимать?Как Дакота, только после скандала с разводом стала "звездой", так и Агата, после такого "пиара"сразу станет "великой"артисткой, что ли?

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