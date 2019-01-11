11 январе в Сети появились снимки, на которых Виктория Лопырева, недавно объявившая о своей беременности, запечатлена с неизвестным мужчиной. Вскоре СМИ удалось выяснить, кто же сопровождает модель во время отдыха в Майами.
Как сообщает газета Metro со ссылкой на телеграм-канал «Сплетни и метафизика», спутник Виктории — бизнесмен Игорь Булатов, который известен в Сети как вице-президент компании «Ташир» (однако на официальном сайте должность Булатова не указана). Игорь женат на дочери президента компании Самвела Карапетяна Татевик. У пары есть двое детей.
Напомним, Виктория Лопырева подтвердила свою беременность в середине декабря прошлого года. Модель не раскрывает имя отца своего ребенка, она лишь рассказала, что ее возлюбленный — непубличный человек, не связанный с миром шоу-бизнеса.
СМИ выяснили, что за мужчина сопровождает Викторию Лопыреву на отдыхе
11 январе в Сети появились снимки, на которых Виктория Лопырева, недавно объявившая о своей беременности, запечатлена с неизвестным мужчиной. Вскоре СМИ удалось выяснить, кто же сопровождает модель во время отдыха в Майами.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Специалист опровергла популярный миф о том, что дезодорант провоцирует рак
- СМИ выяснили, что за мужчина сопровождает Викторию Лопыреву на отдыхе
- В активном поиске: вновь одинокий брат Кейт Миддлтон открыл свою страницу в Инстаграме
- Дима Билан сбрил бороду и стал похож на старшеклассника
- «Мой ангел-хранитель»: жена Константина Хабенского трогательно поздравила его с днем рождения
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю