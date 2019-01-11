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СМИ выяснили, что за мужчина сопровождает Викторию Лопыреву на отдыхе

11 января Виктория Лопырева была замечена в компании неизвестного мужчины на одном из пляжей в Майами. СМИ удалось раскрыть личность незнакомца, с которым беременная знаменитость проводит время.

11 январе в Сети появились снимки, на которых Виктория Лопырева, недавно объявившая о своей беременности, запечатлена с неизвестным мужчиной. Вскоре СМИ удалось выяснить, кто же сопровождает модель во время отдыха в Майами.

Как сообщает газета Metro со ссылкой на телеграм-канал «Сплетни и метафизика», спутник Виктории — бизнесмен Игорь Булатов, который известен в Сети как вице-президент компании «Ташир» (однако на официальном сайте должность Булатова не указана). Игорь женат на дочери президента компании  Самвела Карапетяна Татевик. У пары есть двое детей.

Напомним, Виктория Лопырева подтвердила свою беременность в середине декабря прошлого года. Модель не раскрывает имя отца своего ребенка, она лишь рассказала, что ее возлюбленный — непубличный человек, не связанный с миром шоу-бизнеса.  

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11 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото @mareta_photography/Instagram, Legion-Media.ru
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Виктория Лопырева

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