Родные Криса Кельми намерены исполнить последнюю волю музыканта и развеять его прах над Атлантикой

Несколько дней назад прошла закрытая церемония прощания с Крисом Кельми. Музыкант скончался 1 января от остановки сердца. Родственники Криса решили развеять его прах над Атлантическим океаном, согласно завещанию певца.

1 2 3 4 5 Родные Криса Кельми исполнят последнюю волю певца

В первые дни нового года общественность была шокирована страшной новостью — на 64-м году жизни скончался автор хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» Крис Кельми. Музыкант был найден мертвым в своем доме.



Официальная причина смерти какое-то время не озвучивалась, но позже сотрудники морга и судмедэксперты сообщили, что Кельми скончался из-за остановки сердца. 8 января состоялась закрытая церемония прощания с артистом, на которой присутствовали только самые близкие люди: его супруга Людмила, сын Кристиан и братья.

Однако на днях брат Криса Кельми Евгений Суслин рассказал информационному агентству «РИА Новости», что певец хотел, чтобы после смерти его прах развеяли над Атлантическим океаном. «Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын. Это была последняя воля Криса. Раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает», — сообщил Суслин.