Меган Маркл часами читает комментарии о себе в интернете, выискивая положительные

Практически каждый день в Сети появляется новая информация, подтверждающая, что Меган Маркл невероятно трудно стать по-настоящему «своей» для новых родственников — семьи своего мужа принца Гарри. Многие интернет-пользователи не упускают возможности раскритиковать герцогиню Сассекскую то за неудачный наряд, то за прическу, то за манеру вести себя во время официальных приемов.
На фоне огромного количества негативной информации о себе в медиа Меган начала выискивать в Сети положительные комментарии о своей персоне, чтобы повысить самооценку. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на инсайдера.
«Вокруг Меган столько драмы, поэтому ей действительно важно знать, что о ней думают ее преданные фанаты. Как только у герцогини есть свободное время, она заходит в Твиттер или Инстаграм, чтобы найти хорошие отзывы о себе», — рассказал изданию источник.
Маркл даже имеет несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, под которыми иногда вступает в полемику с комментаторами в Сети. Как отмечает инсайдер, принц Гарри не разделяет этого «хобби» своей супруги и старается не обращать внимания на то, что пишут о нем в интернете.