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Меган Маркл часами читает комментарии о себе в интернете, выискивая положительные

В последние несколько месяцев количество нелицеприятных высказываний в СМИ о Меган Маркл переходит все мыслимые границы. Как оказалось, на фоне массового осуждения герцогиня Сассекская старается приободрить себя, читая комплименты в свой адрес от фанатов с Сети.
Меган Маркл ищет в Сети положительные комментарии о себе
Меган Маркл ищет в Сети положительные комментарии о себе

Практически каждый день в Сети появляется новая информация, подтверждающая, что Меган Маркл невероятно трудно стать по-настоящему «своей» для новых родственников — семьи своего мужа принца Гарри. Многие интернет-пользователи не упускают возможности раскритиковать герцогиню Сассекскую то за неудачный наряд, то за прическу, то за манеру вести себя во время официальных приемов.

На фоне огромного количества негативной информации о себе в медиа Меган начала выискивать в Сети положительные комментарии о своей персоне, чтобы повысить самооценку. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на инсайдера.

Принц Гарри не понимает, почему для его супруги настолько важны слова комментаторов
Принц Гарри не понимает, почему для его супруги настолько важны слова комментаторов

«Вокруг Меган столько драмы, поэтому ей действительно важно знать, что о ней думают ее преданные фанаты. Как только у герцогини есть свободное время, она заходит в Твиттер или Инстаграм, чтобы найти хорошие отзывы о себе», — рассказал изданию источник.

Маркл даже имеет несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, под которыми иногда вступает в полемику с комментаторами в Сети. Как отмечает инсайдер, принц Гарри не разделяет этого «хобби» своей супруги и старается не обращать внимания на то, что пишут о нем в интернете.  

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11 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вопила, что мир менять будет, а ведёт палемику в интернете - очень "аристократично". Хвалят её только цветные, достаточно посмотреть комменты в официальном аккаунте БКС, чтобы это понять

  • О нем всю жизнь пишут, кто ней только год. Ей интересно на новенького, я б тоже не выдержала на ее месте

  • Моня

    О нем всю жизнь пишут, кто ней только год. Ей интересно на новенького, я б тоже не выдержала на ее месте

    что-то не могу за таким занятием Кейт представить

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