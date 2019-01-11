Подписчиков напугал огромный торт для дочери Ксении Бородиной

Для своих дочерей Ксения Бородина всегда выбирает все самое лучшее. В день рождения телеведущая подарила наследнице Теоне огромный торт, который вызвал неоднозначную реакцию подписчиков знаменитости.

1 2 3 4 5 Ксения Бородина выложила фото с прошедшего дня рождения дочери Теоны

22 декабря прошлого года дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона отпраздновала свое 3-летие. В честь этого события знаменитые родители устроили шикарную вечеринку. Фотографиями с прошедшего торжества телеведущая продолжает делиться в своем Инстаграме до сих пор.



На днях Ксения выложила снимок, на котором Теона запечатлена на фоне огромного праздничного торта. «Обожаю это фото. Королевишна сидит, торт в три раза больше ее», — подписала снимок телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).



Подписчики знаменитости неоднозначно оценили внешний вид масштабного угощения. «Я подумала это коробки с игрушками... а это торт», «Жутковато эти все игрушки выглядят», «Такая махина, зачем? Все равно не съестся же», — писали комментаторы под фото. А как вам торт, который Бородина подарила своей дочери?

