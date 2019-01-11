22 декабря прошлого года дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона отпраздновала свое 3-летие. В честь этого события знаменитые родители устроили шикарную вечеринку. Фотографиями с прошедшего торжества телеведущая продолжает делиться в своем Инстаграме до сих пор.
На днях Ксения выложила снимок, на котором Теона запечатлена на фоне огромного праздничного торта. «Обожаю это фото. Королевишна сидит, торт в три раза больше ее», — подписала снимок телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).
Подписчики знаменитости неоднозначно оценили внешний вид масштабного угощения. «Я подумала это коробки с игрушками... а это торт», «Жутковато эти все игрушки выглядят», «Такая махина, зачем? Все равно не съестся же», — писали комментаторы под фото. А как вам торт, который Бородина подарила своей дочери?
Подписчиков напугал огромный торт для дочери Ксении Бородиной
22 декабря прошлого года дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона отпраздновала свое 3-летие. В честь этого события знаменитые родители устроили шикарную вечеринку. Фотографиями с прошедшего торжества телеведущая продолжает делиться в своем Инстаграме до сих пор.
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