Анджелина Джоли втайне рада, что биологические дети напоминают ей Брэда Питта и внешне, и по характеру

В Сети уже который месяц не утихают обсуждения того, насколько напряженными стали отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта после объявления о разводе. Несмотря на это, актриса с теплотой замечает, что с возрастом ее дети становятся все больше похожи на экс-супруга.

1 2 3 4 5 Анджелина Джоли рада тому, что ее дети становятся все больше похожи на Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявившие о разводе два года назад, до сих пор дают поклонникам и СМИ повод обсудить свои непростые отношения. На днях стало известно, что актриса в глубине души радуется тому, что ее биологические дети (Шайло, Нокс и Вивьен) все больше становятся похожи на Питта.



Как сообщает портал Hollywood Life, Анджелина с радостью замечает в наследниках черты характера и внешние сходства, унаследованные ими от Брэда. «Энджи очень радует, что ее дети обладают теми качествами, из-за которых она когда-то влюбилась в Брэда. Она в восторге от их чувства юмора и манеры себя вести», — рассказал источник журналистам издания.



Напомним, некоторое время назад Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Питт вовсе не хотел его усыновлять.

