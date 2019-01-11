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Анджелина Джоли втайне рада, что биологические дети напоминают ей Брэда Питта и внешне, и по характеру

В Сети уже который месяц не утихают обсуждения того, насколько напряженными стали отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта после объявления о разводе. Несмотря на это, актриса с теплотой замечает, что с возрастом ее дети становятся все больше похожи на экс-супруга.
  • Анджелина Джоли, Брэд Питт
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    Анджелина Джоли рада тому, что ее дети становятся все больше похожи на Брэда Питта
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Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявившие о разводе два года назад, до сих пор дают поклонникам и СМИ повод обсудить свои непростые отношения. На днях стало известно, что актриса в глубине души радуется тому, что ее биологические дети (Шайло, Нокс и Вивьен) все больше становятся похожи на Питта.

Как сообщает портал Hollywood Life, Анджелина с радостью замечает в наследниках черты характера и внешние сходства, унаследованные ими от Брэда. «Энджи очень радует, что ее дети обладают теми качествами, из-за которых она когда-то влюбилась в Брэда. Она в восторге от их чувства юмора и манеры себя вести», — рассказал источник журналистам издания.

Напомним, некоторое время назад Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Питт вовсе не хотел его усыновлять.

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11 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Шайло Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И все эти выдумщики инсайдеры которым верить вообще нельзя. Прямо вот душу им она излила за чашкой кофе

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