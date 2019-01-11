На днях Светлана Лобода отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Даже во время отпуска певица не прекращала тренироваться и заниматься хореографией. В последний день своего путешествия знаменитость решила сразу после спортивных занятий присоединиться к вечеринке в отеле и «взорвать» танцпол. Видео со своими жаркими плясками звезда выложила в Инстаграм.
«Как я уже писала, мой десятидневный отдых сопровождался ежедневными пятичасовыми тренировками с моим верным тренером. Так вот... в последний день громкая музыка и восторженные крики веселящихся на соседней улице уж больно мешали нашим с Катей танцам… Ближе к полуночи мы решили пойти и разведать, что же там такое происходит… Оказывается, персонал отеля празднует Новый год! Недолго думая, мы решили присоединиться!!!» — подписала ролик артистка.
Поклонники Лободы пришли в восторг от зажигательных танцев своего кумира. «Света, вы жжете!», «Ушла в отрыв, молодец», «Нереально круто», — писали комментаторы под публикацией. А как вам новое видео от Светланы Лободы?
Светлана Лобода порадовала персонал отеля на Мальдивах, присоединившись к их жарким пляскам
На днях Светлана Лобода отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Даже во время отпуска певица не прекращала тренироваться и заниматься хореографией. В последний день своего путешествия знаменитость решила сразу после спортивных занятий присоединиться к вечеринке в отеле и «взорвать» танцпол. Видео со своими жаркими плясками звезда выложила в Инстаграм.
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