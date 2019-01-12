Анастасия Тарасова рассказала, почему прекратила грудное вскармливание полугодовалой дочери

10 января дочери Анастасии и Дмитрия Тарасовых исполнилось полгода. Молодая мама уже перестала кормить малышку грудью, и на днях объяснила, почему приняла такое решение.

1 2 3 4 5 Анастасия Тарасова рассказала, почему перестала кормить грудью дочь Милану

Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями 10 июля прошлого года — у пары родилась дочь Милана. Знаменитость часто рассказывает о том, как растет малышка, на своей странице в Инстаграме. На днях молодая мама поведала подписчикам, почему перестала кормить наследницу грудью.



«Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту ''ребенок-мама''. Спасибо свекровушке, что помогла нормализовать режим, и Милаша больше не ест ночью. Теперь все иначе. На грудном вскармливании была почти 6 месяцев, в 5,5 месяца (на отдыхе) начали давать в 23:00 смесь, а уже по приезде постепенно заменила полностью. Для доченьки все прошло достаточно легко, мне же было очень трудно, если еще и учитывать, что кормила по требованию и наслаждалась процессом», — поделилась с поклонниками Анастасия.



Девушка также рассказала и об успехах дочери. Как оказалось, Милана уже очень активно двигается и совсем скоро начнет ползать. Кроме того, малышка научилась играть в «ладушки» и подпевать песням из любимых мультфильмов.

