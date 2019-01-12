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«Могу позволить себе 30 нянь, даже 50, но у старших их нет»: Оксана Самойлова резко ответила на претензии хейтеров по поводу воспитания детей

Оксана Самойлова часто рассказывает о воспитании дочерей на своей странице в Инстаграме и нередко получает негативные комментарии от подписчиков. На днях знаменитость решила ответить хейтерам. 

Для многих семья Оксаны Самойловой и Джигана является идеалом. Супруги воспитывают трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю и стараются проводить с ними как можно больше времени. Тем не менее некоторые подписчики Самойловой то и дело упрекают ее в том, что она якобы недостаточно хорошая мать. На днях знаменитость решила ответить на все претензии хейтеров.

«Люди, которые пишут: ''Вот посмотрела бы на нее, если бы сама она детьми занималась" — а кто ими занимается? Вы не видите, что мы заняты своими детьми 24/7? И не только в отпуске, а по жизни. Я могу позволить себе 30 нянь, да даже 50, но у наших старших нет няни уже давно, только у Майи — у нее пока свой ритм жизни, и он не вписывается в ритм старших. Да и то, когда она не спит, она с нами. Больше того, мы качественно проводим время со своими детьми — играем, общаемся, придумываем всякие приключения, лазаем по деревьям, притворяемся пиратами, драконами, пантерами и камнями, если того требует ситуация. Воспитываем и не сливаем их на гаджеты, чтобы не мешались!» — не сдержала эмоций Оксана.

Знаменитость также добавила, что, если бы у всех детей были такие родители, как она и ее супруг, мир стал бы добрее и лучше. Кроме того, Самойлова призвала взрослых следить за своими чадами и не позволять им бесконтрольно пользоваться интернетом и гаджетами.  

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Ариела Устименко-Вайнштейн, Оксана Самойлова, Джиган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • "Но у старших их нет" - звучит комично))) не знаешь, то ли жалеть, то ли хвалить Оксану, упахалась со старшими аж.

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