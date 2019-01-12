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СМИ стало известно семейное положение бизнесмена, находящегося с Лопыревой на отдыхе

На днях беременную Викторию Лопыреву заметили на одном из пляжей Майами в компании бизнесмена Игоря Булатова. Теперь стало известно, что мужчина развелся с женой и живет отдельно от нее. 
  • Виктория Лопырева
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    Стало известно, что мужчина, сопровождающий Викторию Лопыреву на отдыхе, не женат
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11 января интернет облетели снимки, на которых беременная Виктория Лопырева запечатлена в компании вице-президента компании «Ташир» Игоря Булатова. Ранее сообщалось, что мужчина женат на дочери президента компании Самвела Карапетяна Татевик.

Теперь же стало известно, что Булатов разорвал отношения с супругой. Об этом сообщает портал «Сплетник» со ссылкой на журнал Tatler. «Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — сказала журналистам официальный представитель бизнесмена Евгения Вячеславова.

Напомним, Виктория Лопырева объявила о своей беременности в середине декабря прошлого года. Знаменитость не раскрывает имя отца ребенка, и лишь говорит, что ее избранник — непубличный человек, не связанный с миром шоу-бизнеса.   

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Лопырева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • теперь он публичный. и не с лучшей стороны публичен

  • Врёт , не разведён он

  • Ну если он сам от жены свалил, то, скорее всего, он уже не вице-президент.

  • Он же никто без денег своего тестя..Ему просто повезло жениться на богатой наследнице..Вика не на того поставила..хотя ей уже выбирать не приходится,35 лет все же..схватила первого попавшегося..

  • Гость

    Ну и поза у неё на второй фотке

    привычная ))))

  • Тесть сейчас гайки закрутит мальчику)вернется в лоно семьи мигом))

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