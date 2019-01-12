СМИ стало известно семейное положение бизнесмена, находящегося с Лопыревой на отдыхе

На днях беременную Викторию Лопыреву заметили на одном из пляжей Майами в компании бизнесмена Игоря Булатова. Теперь стало известно, что мужчина развелся с женой и живет отдельно от нее.

1 2 3 4 5 Стало известно, что мужчина, сопровождающий Викторию Лопыреву на отдыхе, не женат

11 января интернет облетели снимки, на которых беременная Виктория Лопырева запечатлена в компании вице-президента компании «Ташир» Игоря Булатова. Ранее сообщалось, что мужчина женат на дочери президента компании Самвела Карапетяна Татевик.



Теперь же стало известно, что Булатов разорвал отношения с супругой. Об этом сообщает портал «Сплетник» со ссылкой на журнал Tatler. «Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — сказала журналистам официальный представитель бизнесмена Евгения Вячеславова.



Напомним, Виктория Лопырева объявила о своей беременности в середине декабря прошлого года. Знаменитость не раскрывает имя отца ребенка, и лишь говорит, что ее избранник — непубличный человек, не связанный с миром шоу-бизнеса.

