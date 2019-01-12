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Брат Кейт и Пиппы Миддлтон признался, что уже давно страдает от тяжелой депрессии

31-летний Джеймс Миддлтон долгое время скрывал от общественности свои проблемы со здоровьем. На днях брат герцогини Кембриджской набрался смелости и откровенно рассказал о своем психическом состоянии.

Несмотря на пристальное внимание журналистов, Джеймс Миддлтон долгое время скрывал от общественности проблемы со здоровьем. На днях брат герцогини Кейт рассказал изданию Daily Mail о том, что страдает от тяжелейшей депрессии, которую называет «раком сознания».

31-летний Джеймс сообщил, что в 2017-м у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, и признался, что с тех пор его постоянно преследует чувство «полного провала».

«Каждую ночь меня мучили ужасные кошмары. В моей голове постоянно раздавался шум — казалось, что несколько разных радиостанций соревновались за эфирное время. Это было невыносимо утомительно», — рассказал Джеймс.

Мужчина добавил, что он находился в полной апатии, он не хотел общаться ни с друзьями, ни с близкими, а на работе считал часы до конца дня, чтобы поскорее остаться в одиночестве.

Джеймс также сказал, что того ощущения отчаяния и изоляции, которые ему пришлось пережить, он не пожелал бы даже злейшему врагу.

«Однажды я признался себе, что больше не могу справляться с этим состоянием, мне очень нужна была помощь. Признание проблемы привело меня к некоторому успокоению. Я знал, что если приму это, у меня появится надежда на выздоровление», — признался брат Кейт Миддлтон.

Джеймс решился открыто заявить о своей проблеме из-за того, что его сестра и ее муж принц Уильям уделяют большое внимание помощи людям с подобными расстройствами. 

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Уильям

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Желаю ему ремиссии в этом вопросе. Говорить об этом может и не необходимо, но абсолютно нормально. У меня депрессия несколько лет, лечусь всего полгода пока что, пью таблетки и хожу к врачу. Стала чувствовать себя гораздо лучше. Если эту болезнь запустить, то потом до конца не получится излечиться, возможна лишь ремиссия:( сейчас тут понапишут, что психические расстройства это модно и от безделья, так вот нет, это все травмы из детства(я про депрессию), недолюбленность, излишний перфекционизм, чувство вины, тревоги и тд. Я полгода назад ненавидела себя. Считала себя во всем виноватой, и что другим без меня будет лучше. Очень важна поддержка близких в это время и своевременная психотерапия. Не издевайтесь над такими людьми, прошу. И да, к психотерапевту ходить не стыдно. И если вы не можете с чем-то справиться сами, обращайтесь за помощью. Я жалею, что не сделала этого раньше

  • Придурок не знающий чем себя занять!

  • Мальчик с детства избалован, в то же время давят амбициозные мама и сестры. А мужчины у них в семье, кажется, слабые, мягкие. Не всем же за принцами гоняться.

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