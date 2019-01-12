Брат Кейт и Пиппы Миддлтон признался, что уже давно страдает от тяжелой депрессии

31-летний Джеймс Миддлтон долгое время скрывал от общественности свои проблемы со здоровьем. На днях брат герцогини Кембриджской набрался смелости и откровенно рассказал о своем психическом состоянии.

1 2 3 4 5 Джеймс Миддлтон открыто рассказал о своих психических проблемах

Несмотря на пристальное внимание журналистов, Джеймс Миддлтон долгое время скрывал от общественности проблемы со здоровьем. На днях брат герцогини Кейт рассказал изданию Daily Mail о том, что страдает от тяжелейшей депрессии, которую называет «раком сознания».



31-летний Джеймс сообщил, что в 2017-м у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, и признался, что с тех пор его постоянно преследует чувство «полного провала».



«Каждую ночь меня мучили ужасные кошмары. В моей голове постоянно раздавался шум — казалось, что несколько разных радиостанций соревновались за эфирное время. Это было невыносимо утомительно», — рассказал Джеймс.

Мужчина добавил, что он находился в полной апатии, он не хотел общаться ни с друзьями, ни с близкими, а на работе считал часы до конца дня, чтобы поскорее остаться в одиночестве.

Джеймс также сказал, что того ощущения отчаяния и изоляции, которые ему пришлось пережить, он не пожелал бы даже злейшему врагу.



«Однажды я признался себе, что больше не могу справляться с этим состоянием, мне очень нужна была помощь. Признание проблемы привело меня к некоторому успокоению. Я знал, что если приму это, у меня появится надежда на выздоровление», — признался брат Кейт Миддлтон.



Джеймс решился открыто заявить о своей проблеме из-за того, что его сестра и ее муж принц Уильям уделяют большое внимание помощи людям с подобными расстройствами.