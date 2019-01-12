Зарубежные СМИ: Том Харди стал отцом в третий раз

Том Харди и его жена Шарлотта Райли стали родителями сына. Супруги назвали малыша в честь одного из известных киногероев.

Том Харди и Шарлотта Райли снова стали родителями

41-летний Том Харди и его 37-летняя супруга Шарлотта Райли празднуют пополнение в семействе. У пары родился сын, которого, по сообщениям зарубежных СМИ, назвали Форрестом — в честь главного героя фильма «Форрест Гамп».

По сообщениям СМИ, супруги назвали сына Форрестом

Как передает портал Express со ссылкой на друзей актера, малыш точь-в-точь похож на своего отца. Пока Том и Шарлотта не спешат делиться радостной новостью в соцсетях и публиковать фото крохи — они не любят афишировать свою личную жизнь.



Напомним, для Харди Форрест стал третьим ребенком — у него уже есть сын Луи от экс-возлюбленной Рэйчел Спид и ребенок, которого ему подарила Шарлотта. Имя и пол своего первого общего чада актер и его супруга держат в секрете.