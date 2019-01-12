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Зарубежные СМИ: Том Харди стал отцом в третий раз

Том Харди и его жена Шарлотта Райли стали родителями сына. Супруги назвали малыша в честь одного из известных киногероев.
Том Харди и Шарлотта Райли снова стали родителями 
Том Харди и Шарлотта Райли снова стали родителями 

41-летний Том Харди и его 37-летняя супруга Шарлотта Райли празднуют пополнение в семействе. У пары родился сын, которого, по сообщениям зарубежных СМИ, назвали Форрестом — в честь главного героя фильма «Форрест Гамп».

По сообщениям СМИ, супруги назвали сына Форрестом
По сообщениям СМИ, супруги назвали сына Форрестом

Как передает портал Express со ссылкой на друзей актера, малыш точь-в-точь похож на своего отца. Пока Том и Шарлотта не спешат делиться радостной новостью в соцсетях и публиковать фото крохи — они не любят афишировать свою личную жизнь.  

Напомним, для Харди Форрест стал третьим ребенком — у него уже есть сын Луи от экс-возлюбленной Рэйчел Спид и ребенок, которого ему подарила Шарлотта. Имя и пол своего первого общего чада актер и его супруга держат в секрете. 

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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  • Обожаю Тома! Третий сынок - молодец!

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