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Агата Муцениеце прокомментировала слухи о том, что ее избил Павел Прилучный

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Павел Прилучный поднял руку на свою супругу Агату Муцениеце. Сама актриса опровергла эти слухи в своем Инстаграме.
  • Агата Муцениеце
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    Агата Муцениеце прокомментировала информацию о том, что ее избил Павел Прилучный
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Недавно некоторые российские СМИ распространили информацию о том, что Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце накануне Нового года. 12 января актриса прокомментировала слухи о рукоприкладстве мужа.

«Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы, кстати, такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще, я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребенок? Занавес...» — написала Агата под последним фото в Инстаграме.

Поклонники пары с радостью восприняли новость о том, что у их кумиров все хорошо. Напомним, супруги воспитывают двоих детей — 2-летнюю Мию и 6-летнего Тимофея.  

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12 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Агата Муцениеце, Павел Прилучный

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну естественно,что Агата всё будет отрицать. Не она первая и к сожалению - не последняя жертва домашнего тирана,которая его покрывает. Сразу на память приходить история той девушки,которой муж-отморозок отрубил кисти рук. Тоже 10 лет всё отрицала. "Он хороший".

  • Не приятная женщина.

  • Себе свой палец засунь, ужасно, опускаться до таких комментов, пусть просто игнорит все эти заявления.

  • Себе свой палец засунь, ужасно, опускаться до таких комментов, пусть просто игнорит все эти заявления.

  • Ахаха, можно подумать ты прям глубокая, глубже Марианской впадины...

  • А вам так хочется жареного, избиений и изнасилований? Уже чекнулись и бабы и СМИ. Хайп ради хайпа и денег, плюс месть. Все дискредитировали, кто действительно пострадал, веры не будет, а вылезут мутные со своим враньем на передачах Малахова. Точно уже будут расписки и фиксация на видео. Швеция уже начала.

  • ну и зачем так нервничать-то? Башаров вон тоже не до комы избил, хотя тоже скрывал сначала, всем вообще-то пофиг...

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