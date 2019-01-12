Агата Муцениеце прокомментировала слухи о том, что ее избил Павел Прилучный

Недавно некоторые российские СМИ распространили информацию о том, что Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце накануне Нового года. 12 января актриса прокомментировала слухи о рукоприкладстве мужа.
«Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы, кстати, такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще, я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребенок? Занавес...» — написала Агата под последним фото в Инстаграме.
Поклонники пары с радостью восприняли новость о том, что у их кумиров все хорошо. Напомним, супруги воспитывают двоих детей — 2-летнюю Мию и 6-летнего Тимофея.
Ну естественно,что Агата всё будет отрицать. Не она первая и к сожалению - не последняя жертва домашнего тирана,которая его покрывает. Сразу на память приходить история той девушки,которой муж-отморозок отрубил кисти рук. Тоже 10 лет всё отрицала. "Он хороший".