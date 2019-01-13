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Анастасия Макеева тайно вышла замуж два месяца назад

В последние месяцы подписчики Анастасии Макеевой не раз замечали на ее безымянном пальце кольцо. На днях актриса призналась, что действительно связала себя узами брака с любимым мужчиной.

С момента громкого расставания Анастасии Макеевой с Глебом Матвейчуком прошло больше двух лет. На днях стало известно, что 37-летняя актриса успела снова влюбиться и даже выйти замуж. Знаменитость рассказала об этом радостном событии своим поклонникам в Инстаграме.

«Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но во избежание домыслов и противоречивых сообщений официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо! Когда? В ноябре», — написала актриса под новым фото.

Фанаты Макеевой начали поздравлять ее и желать счастья и семейного благополучия. Многие комментаторы надеются, что скоро знаменитость расскажет о своем избраннике и о том, как и где прошло свадебное торжество.

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13 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Обожаю ее,счастья тебе милая ,хорошая))

  • Молодец, остается надеяться, что этот брак на всю оставшуюся жизнь.

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