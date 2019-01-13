Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

На днях 45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка. 13 января актриса опубликовала в своем Инстаграме первые фото малыша.

1 2 3 4 5 Мария Порошина показала первые фото новорожденного сына

11 января стало известно, что 45-летняя Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Как сообщалось ранее, актриса и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Спустя пару дней после родов знаменитость поделилась с подписчиками первыми фото сына в своем Инстаграме.



«Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!!

Благодарю! Благодарю! Благодарю!» — подписала снимки Порошина. Она также выразила признательность перинатальному центру и врачам, которые принимали у нее роды.



О беременности актрисы ее поклонники узнали в конце прошлого года. Имя отца своего пятого ребенка Мария не называет. Со своим мужем Ильей Древновым знаменитость недавно развелась. Напомним, у актрисы уже есть четыре дочери — 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.