Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

На днях 45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка. 13 января актриса опубликовала в своем Инстаграме первые фото малыша.

11 января стало известно, что 45-летняя Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Как сообщалось ранее, актриса и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Спустя пару дней после родов знаменитость поделилась с подписчиками первыми фото сына в своем Инстаграме.

«Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!!
Благодарю! Благодарю! Благодарю!» — подписала снимки Порошина. Она также выразила признательность перинатальному центру и врачам, которые принимали у нее роды.

О беременности актрисы ее поклонники узнали в конце прошлого года. Имя отца своего пятого ребенка Мария не называет. Со своим мужем Ильей Древновым знаменитость недавно развелась. Напомним, у актрисы уже есть четыре дочери — 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. 

Перейти к обсуждению


13 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Мария Порошина

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 339

Новое за неделю

18 новых тем

Популярное за неделю

18 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.