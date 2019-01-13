Регина Тодоренко рассказала, как перенесла серьезное заболевание во время беременности

Недавно ставшая мамой Регина Тодоренко продолжает делиться с подписчиками подробностями того, как протекала ее беременность. В этот раз телеведущая рассказала, как заработала воспаление почек во время вынашивания малыша.



1 2 3 4 5 Регина Тодоренко рассказала об опасном заболевании, которое перенесла во время беременности

Несколько дней назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как проходил важный период в ее жизни. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время ожидания малыша перенесла серьезное заболевание.



В конце первого триместра Тодоренко начала работу над своим шоу «Пятница с Региной», и в тот период ей приходилось очень много работать, из-за чего ее организм начал давать сбои.



«Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на свое здоровье и проглядела пиелонефрит (воспаление почек — примечание Woman.ru). Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка, и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня», — сообщила Регина.



К счастью, проблемы со здоровьем удалось решить — телеведущая и ее малыш снова были в безопасности. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.

