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Регина Тодоренко рассказала, как перенесла серьезное заболевание во время беременности

Недавно ставшая мамой Регина Тодоренко продолжает делиться с подписчиками подробностями того, как протекала ее беременность. В этот раз телеведущая рассказала, как заработала воспаление почек во время вынашивания малыша. 
  • Регина Тодоренко
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    Регина Тодоренко рассказала об опасном заболевании, которое перенесла во время беременности
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Несколько дней назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как проходил важный период в ее жизни. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время ожидания малыша перенесла серьезное заболевание.

В конце первого триместра Тодоренко начала работу над своим шоу «Пятница с Региной», и в тот период ей приходилось очень много работать, из-за чего ее организм начал давать сбои.

«Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на свое здоровье и проглядела пиелонефрит (воспаление почек — примечание Woman.ru). Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка, и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня», — сообщила Регина.

К счастью, проблемы со здоровьем удалось решить — телеведущая и ее малыш снова были в безопасности. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.  

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13 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Регина Тодоренко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • 3 дня капельниц и все?
    Это даже не антибиотик был,скорее всего.
    Мне с пиелонефритом стент в почку сразу поставили,вот это проблемы.

  • Шо, опять?!!!!я требую еще деталей и подробностей!

  • пиелонефрит очень серьезное заболевание, я без беременности лежала с таким в последний раз (и это даже вне стадии обострения) 3 недели. А тут на тебе - за три дня. Так он не лечится. И капельницами за три дня он тем более не лечится. А придумывать себе серьезные диагнозы, и делать вид, что так легко все прошло - некрасиво.

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