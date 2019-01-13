Регина Тодоренко рассказала, как перенесла серьезное заболевание во время беременности

Несколько дней назад Регина Тодоренко запустила на своей странице в Инстаграме «беременный марафон» — телеведущая в подробностях рассказывает о том, как проходил важный период в ее жизни. В этот раз знаменитость призналась подписчикам, что во время ожидания малыша перенесла серьезное заболевание.
В конце первого триместра Тодоренко начала работу над своим шоу «Пятница с Региной», и в тот период ей приходилось очень много работать, из-за чего ее организм начал давать сбои.
«Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на свое здоровье и проглядела пиелонефрит (воспаление почек — примечание Woman.ru). Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка, и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня», — сообщила Регина.
К счастью, проблемы со здоровьем удалось решить — телеведущая и ее малыш снова были в безопасности. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.
3 дня капельниц и все?
Это даже не антибиотик был,скорее всего.
Мне с пиелонефритом стент в почку сразу поставили,вот это проблемы.