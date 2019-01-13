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Наташа Королева призналась, что до сих пор хранит дома одежду Игоря Николаева

На днях на Первом канале вышла передача, посвященная жизни и творчеству Игоря Николаева. Гостьей программы стала и бывшая супруга музыканта Наташа Королева, которая призналась, что до сих пор хранит его вещи на память.

17 января Игорь Николаев отпразднует 59-й день рождения, кроме того, в этом году музыкант отмечает 40-летие своей творческой деятельности. По поводу этих радостных событий передача «Сегодня вечером» на Первом канале посвятила исполнителю целый выпуск.

В студии собрались друзья и коллеги Николаева — Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ирина Аллегрова и многие другие звезды отечественной эстрады. Наташа Королева — бывшая супруга музыканта — не смогла приехать на съемку, однако записала для Игоря видеопоздравление.

В ролике певица призналась, что в память о совместной жизни с экс-супругом хранит его вещи у себя дома. «Храню вещи Игоря — один белый пиджак, а второй не менее знаковый, желтый. Храню как память», — рассказала Королева.

Помимо концертных костюмов, Наташа также оставила у себя некоторые коллекционные диски и фотографии Николаева.

Кроме того, певица подчеркнула, что с теплотой относится к бывшему мужу и благодарна ему за прожитые вместе годы.

Напомним, Наташа Королева и Игорь Николаев были женаты девять лет. После развода знаменитости обрели новую любовь — Королева вышла замуж за Сергея Глушко (более известного как Тарзан), а Николаев женился на Юлии Проскуряковой. 

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13 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Борис Кремер/ТАСС, Анна Колесникова/Woman.ru, Instagram
Теги

Игорь Николаев, Наташа Королева, Иван Николаев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Талантливый композитор, интересный человек, передача просто не могла не получиться плохой. Но почему то стала раздражать его нынешняя жена. Ее брехня что она типа не интересовалась его творчеством и чуть ли не знала итп. И ее постоянное копирование Королёвой уже смешно ...

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