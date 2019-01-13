Наташа Королева призналась, что до сих пор хранит дома одежду Игоря Николаева

На днях на Первом канале вышла передача, посвященная жизни и творчеству Игоря Николаева. Гостьей программы стала и бывшая супруга музыканта Наташа Королева, которая призналась, что до сих пор хранит его вещи на память.

1 2 3 4 5 Наташа Королева призналась, что хранит у себя вещи Игоря Николаева

17 января Игорь Николаев отпразднует 59-й день рождения, кроме того, в этом году музыкант отмечает 40-летие своей творческой деятельности. По поводу этих радостных событий передача «Сегодня вечером» на Первом канале посвятила исполнителю целый выпуск.



В студии собрались друзья и коллеги Николаева — Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ирина Аллегрова и многие другие звезды отечественной эстрады. Наташа Королева — бывшая супруга музыканта — не смогла приехать на съемку, однако записала для Игоря видеопоздравление.



В ролике певица призналась, что в память о совместной жизни с экс-супругом хранит его вещи у себя дома. «Храню вещи Игоря — один белый пиджак, а второй не менее знаковый, желтый. Храню как память», — рассказала Королева.

Помимо концертных костюмов, Наташа также оставила у себя некоторые коллекционные диски и фотографии Николаева.

Кроме того, певица подчеркнула, что с теплотой относится к бывшему мужу и благодарна ему за прожитые вместе годы.



Напомним, Наташа Королева и Игорь Николаев были женаты девять лет. После развода знаменитости обрели новую любовь — Королева вышла замуж за Сергея Глушко (более известного как Тарзан), а Николаев женился на Юлии Проскуряковой.