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Телохранитель Меган Маркл подал в отставку спустя шесть месяцев работы с герцогиней

На днях стало известно, что еще одна сотрудница, приближенная к Меган Маркл подала в отставку вслед за двумя личными ассистентками герцогини. На этот раз свой пост решила оставить телохранитель супруги принца Гарри. 

В декабре прошлого года стало известно, что от Меган Маркл собирается уйти уже вторая личная помощница. За месяц до этого внезапно уволилась ассистентка герцогини Эми Перикл, проработав с ней всего 6 месяцев, а затем стало известно об отставке еще одного доверенного лица королевы Елизаветы II, Саманты Коэн. Она заявила, что планирует покинуть свой пост сразу же после родов Меган Маркл.

На днях стало известно, что еще один сотрудник из штата герцогини Сассекской решил подать в отставку.

Как сообщает американский информационный телеканал Fox News, свой пост решила оставить личный телохранитель Меган. Инспектор Скотланд-Ярда уволилась спустя полгода работы с герцогиней.

Однако причиной такого решения стал вовсе не тяжелый характер Маркл и не ее беременность. Как сообщает инсайдер, поводом для увольнения послужило желание герцогини быть ближе к народу. Это серьезно усложняло работу сотрудников личной охраны. 

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14 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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