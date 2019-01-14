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Оксана Самойлова пожаловалась, что на отдыхе в Майами валится с ног от усталости

Нак днях супруга Джигана Оксана Самойлова разместила в своем Инстаграме фотографию в вечернем платье. Звезда призналась подписчикам, что в отпуске зачастую заставляет себя тусоваться вопреки желанию.
  • Оксана Самойлова
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    Оксана Самойлова призналась, что не любит активно проводить вечера на отдыхе
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Уже седьмой год подряд семья Джигана и Оксаны Самйоловой проводит январские праздники в Майами. Супруги часто делятся со своими инстаграм-подписчиками впечатлениями от отдыха. На днях многодетная мама призналась, что в отпуске часто ленится активно проводить время, потому что по вечерам у нее уже обычно не бывает сил.

«Я в 9-10 вечера просто валюсь с ног, и никакие вечеринки и рестораны мне не милы», — призналась подписчикам многодетная мама.

Звезда отметила, что пропускать вечернее веселье — все же не вариант для нее. Поэтому вопреки желанию Оксане приходится «терпеть и тусоваться».

Напомним, незадолго до поездки в Майами семья переехала в просторный новый дом. Не успев обжиться, Джиган, Оксана и дети уехали в теплые края. В первые дни отпуска Самойлова призналась, что она и ее муж подумывают над тем, чтобы завести еще одного ребенка

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Бедняжка, нам бы её проблемы)))

  • Молодец, заводите больше, молодые и красивые, обеспечить сможете.

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