Оксана Самойлова пожаловалась, что на отдыхе в Майами валится с ног от усталости

Нак днях супруга Джигана Оксана Самойлова разместила в своем Инстаграме фотографию в вечернем платье. Звезда призналась подписчикам, что в отпуске зачастую заставляет себя тусоваться вопреки желанию.

1 2 3 4 5 Оксана Самойлова призналась, что не любит активно проводить вечера на отдыхе

Уже седьмой год подряд семья Джигана и Оксаны Самйоловой проводит январские праздники в Майами. Супруги часто делятся со своими инстаграм-подписчиками впечатлениями от отдыха. На днях многодетная мама призналась, что в отпуске часто ленится активно проводить время, потому что по вечерам у нее уже обычно не бывает сил.

«Я в 9-10 вечера просто валюсь с ног, и никакие вечеринки и рестораны мне не милы», — призналась подписчикам многодетная мама.

Звезда отметила, что пропускать вечернее веселье — все же не вариант для нее. Поэтому вопреки желанию Оксане приходится «терпеть и тусоваться».



Напомним, незадолго до поездки в Майами семья переехала в просторный новый дом. Не успев обжиться, Джиган, Оксана и дети уехали в теплые края. В первые дни отпуска Самойлова призналась, что она и ее муж подумывают над тем, чтобы завести еще одного ребенка.

