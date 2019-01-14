Оксана Самойлова пожаловалась, что на отдыхе в Майами валится с ног от усталости

Уже седьмой год подряд семья Джигана и Оксаны Самйоловой проводит январские праздники в Майами. Супруги часто делятся со своими инстаграм-подписчиками впечатлениями от отдыха. На днях многодетная мама призналась, что в отпуске часто ленится активно проводить время, потому что по вечерам у нее уже обычно не бывает сил.
Звезда отметила, что пропускать вечернее веселье — все же не вариант для нее. Поэтому вопреки желанию Оксане приходится «терпеть и тусоваться».
Напомним, незадолго до поездки в Майами семья переехала в просторный новый дом. Не успев обжиться, Джиган, Оксана и дети уехали в теплые края. В первые дни отпуска Самойлова призналась, что она и ее муж подумывают над тем, чтобы завести еще одного ребенка.