35-летняя актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру, которой позавидует и 20-летняя модель

Светлана Ходченкова в очередной раз похвасталась идеальным прессом и длинными ногами. В своем Инстаграме актриса опубликовала фотографию с острова Бали.

1 2 3 4 5 Светлана Ходченкова покоряет поклонников своими свежими фотографиями

Недавно Светлана Ходченкова отправилась в долгожданный отпуск — сейчас она отдыхает на Бали. Актриса активно делится с подписчиками своими солнечными портретами и фотографиями в купальнике.



На днях Ходченкова приятно удивила интернет-пользователей новой публикацией. Она выложила в Инстаграм анимированное фото, на котором лежат в бассейне на спине. Длинные ноги, тонкая талия и рельефный пресс... Потрясающей фигуре 35-летней звезды точно позавидует любая 20-летняя модель.



Неудивительно, что поклонники артистки осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Богиня, красивая!», «Восхитительная! Два метра красоты», «Нельзя быть такой великолепной! Светлана, ваша фигура идеальна!», — написали восхищенные фолловеры.

Ранее актриса опубликовала снимок без грамма косметики и с экзотическим цветком в волосах. Надеемся, в Индонезии Светлане удастся отлично отдохнуть и набраться сил на весь следующий 2019 год.