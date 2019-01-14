35-летняя актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру, которой позавидует и 20-летняя модель

Недавно Светлана Ходченкова отправилась в долгожданный отпуск — сейчас она отдыхает на Бали. Актриса активно делится с подписчиками своими солнечными портретами и фотографиями в купальнике.
На днях Ходченкова приятно удивила интернет-пользователей новой публикацией. Она выложила в Инстаграм анимированное фото, на котором лежат в бассейне на спине. Длинные ноги, тонкая талия и рельефный пресс... Потрясающей фигуре 35-летней звезды точно позавидует любая 20-летняя модель.
Неудивительно, что поклонники артистки осыпали ее комплиментами в комментариях.
Ранее актриса опубликовала снимок без грамма косметики и с экзотическим цветком в волосах. Надеемся, в Индонезии Светлане удастся отлично отдохнуть и набраться сил на весь следующий 2019 год.