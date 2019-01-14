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35-летняя актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру, которой позавидует и 20-летняя модель

Светлана Ходченкова в очередной раз похвасталась идеальным прессом и длинными ногами. В своем Инстаграме актриса опубликовала фотографию с острова Бали.

Недавно Светлана Ходченкова отправилась в долгожданный отпуск — сейчас она отдыхает на Бали. Актриса активно делится с подписчиками своими солнечными портретами и фотографиями в купальнике.

На днях Ходченкова приятно удивила интернет-пользователей новой публикацией. Она выложила в Инстаграм анимированное фото, на котором лежат в бассейне на спине. Длинные ноги, тонкая талия и рельефный пресс... Потрясающей фигуре 35-летней звезды точно позавидует любая 20-летняя модель. 

Неудивительно, что поклонники артистки осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Богиня, красивая!», «Восхитительная! Два метра красоты», «Нельзя быть такой великолепной! Светлана, ваша фигура идеальна!», — написали восхищенные фолловеры.

Ранее актриса опубликовала снимок без грамма косметики и с экзотическим цветком в волосах. Надеемся, в Индонезии Светлане удастся отлично отдохнуть и набраться сил на весь следующий 2019 год.

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Светлана Ходченкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Для меня Ходчеткова - это типаж рыбы. Абсолютный антисекс.

  • Каждый день в спортзал и вам тоже будут завидовать.

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