Виктория Бекхэм показала новую стрижку своей дочери Харпер

Свою семилетнюю дочь Харпер Виктория Бекхэм решила с детства приучить к уходу за собой. На днях девочки семейства Бекхэм устроили себе гламурные выходные и отправились в салон красоты Барбары Штурм (излюбленного косметолога Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу).
В своих инстаграм-историях Виктория запечатлела каждый шаг преображения своей дочки. Серия видео была посвящена тому, как Харпер делают новую модную прическу — французский боб с челкой.
Довольное лицо малышки доказывает: Харпер искренне наслаждается процедурами в спа-салоне. В тот день косметологи успели поухаживать и за лицом юной Бекхэм. Мама Виктория также засняла все происходящее и опубликовала в Инстаграм ролик, в котором Харпер очищают кожу влажным полотенцем и делают маску.