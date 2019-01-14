Виктория Бекхэм показала новую стрижку своей дочери Харпер

Виктория Бекхэм с детства приучает свою дочь Харпер ухаживать за собой. На днях жена футболиста опубликовала серию видео из салона красоты и показала, как происходит преображение семилетней малышки.

1 2 3 4 5 Виктория Бекхэм показала фолловерам новую стрижку своей дочери Харпер



Свою семилетнюю дочь Харпер Виктория Бекхэм решила с детства приучить к уходу за собой. На днях девочки семейства Бекхэм устроили себе гламурные выходные и отправились в салон красоты Барбары Штурм (излюбленного косметолога Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу).



В своих инстаграм-историях Виктория запечатлела каждый шаг преображения своей дочки. Серия видео была посвящена тому, как Харпер делают новую модную прическу — французский боб с челкой.

Экс-перчинка назвала стрижку своей наследницы «супер шиком».

Довольное лицо малышки доказывает: Харпер искренне наслаждается процедурами в спа-салоне. В тот день косметологи успели поухаживать и за лицом юной Бекхэм. Мама Виктория также засняла все происходящее и опубликовала в Инстаграм ролик, в котором Харпер очищают кожу влажным полотенцем и делают маску.

