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Виктория Бекхэм показала новую стрижку своей дочери Харпер

Виктория Бекхэм с детства приучает свою дочь Харпер ухаживать за собой. На днях жена футболиста опубликовала серию видео из салона красоты и показала, как происходит преображение семилетней малышки.

Свою семилетнюю дочь Харпер Виктория Бекхэм решила с детства приучить к уходу за собой. На днях девочки семейства Бекхэм устроили себе гламурные выходные и отправились в салон красоты Барбары Штурм (излюбленного косметолога Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу).

В своих инстаграм-историях Виктория запечатлела каждый шаг преображения своей дочки. Серия видео была посвящена тому, как Харпер делают новую модную прическу — французский боб с челкой.

Экс-перчинка назвала стрижку своей наследницы «супер шиком».

Довольное лицо малышки доказывает: Харпер искренне наслаждается процедурами в спа-салоне. В тот день косметологи успели поухаживать и за лицом юной Бекхэм. Мама Виктория также засняла все происходящее и опубликовала в Инстаграм ролик, в котором Харпер очищают кожу влажным полотенцем и делают маску. 

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм

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