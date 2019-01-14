Все сама: Айза Анохина дала зарок купить себе в 2019-м кольцо с огромным бриллиантом

Айза Анохина подробно рассказывает о своей жизни подписчикам в Инстаграме. На днях бизнесвумен поделилась с поклонниками своей заветной мечтой.

1 2 3 4 5 Айза Анохина пообещала себе купить дорогое украшение на свои деньги

34-летняя Айза Анохина активно ведет страницу в Инстаграме и часто мотивирует подписчиков на то, чтобы они достигали своих целей и воплощали заветные желания. На днях бизнесвумен поделилась собственной мечтой. Как оказалось, Айза дала себе зарок купить дорогое украшение, которое очень давно хотела.



«К концу 2019-го я пообещала себе, что куплю кольцо с камнем в 5 карат! Сама куплю! Именно сама! Но пока только начало 2019-го, и 1 карата мне будет достаточно. Но это пока!» — написала в своем Инстаграме знаменитость.



Поклонники поддержали желание Анохиной самой купить себе дорогостоящий презент. «Молодец, восхищаюсь!», «Умница, все сама можешь, без чьей-то помощи», «Надо самой себя радовать, правильно», — подбадривали знаменитость в комментариях.



Напомним, недавно Айза сказала, что не хочет, чтобы муж Дмитрий Анохин бросил ее ради более молодой девушки. Эти слова встревожили фанатов бизнесвумен. Многие из них подумали, что в семье знаменитости произошел разлад.

