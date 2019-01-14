Светлана Лобода высказалась о скандале в вип-зале «Шереметьево»

На днях в Сети появилось видео, на котором Светлана Лобода громко возмущается работой сотрудник вип-зала одного из столичных аэропортов. Позднее в беседе с журналистами певица объяснила свое поведение.

1 2 3 4 5 Светлана Лобода высказалась по поводу недавнего инцидента в аэропорту

Не так давно посетители «Шереметьево» стали невольными участниками громкой сцены, которую закатила сотрудникам вип-зала Светлана Лобода. Певица была недовольна тем, что ее не встретили у паспортного контроля после посадки в столице. Тогда она самостоятельно нашла сотрудницу, которой в довольно грубой форме высказала все свои претензии. «Мне нужен профессионализм в работе. Вы любите мои песни потому, что я делаю все правильно, отрабатываю, как в последний раз. А вы приходите на работу и не делаете все возможное, чтобы клиенту было комфортно», — отчитала работницу аэропорта Светлана.

Позднее журналисты портала Super.ru связались с Лободой и выяснили все подробности произошедшего.

«Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в ''Крокус сити холл'', я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», — заявила Светлана. Также певица подчеркнула, что готовит официальную претензию в адрес «Шереметьево».