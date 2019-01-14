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Светлана Лобода высказалась о скандале в вип-зале «Шереметьево»

На днях в Сети появилось видео, на котором Светлана Лобода громко возмущается работой сотрудник вип-зала одного из столичных аэропортов. Позднее в беседе с журналистами певица объяснила свое поведение. 

Не так давно посетители «Шереметьево» стали невольными участниками громкой сцены, которую закатила сотрудникам вип-зала Светлана Лобода. Певица была недовольна тем, что ее не встретили у паспортного контроля после посадки в столице. Тогда она самостоятельно нашла сотрудницу, которой в довольно грубой форме высказала все свои претензии. «Мне нужен профессионализм в работе. Вы любите мои песни потому, что я делаю все правильно, отрабатываю, как в последний раз. А вы приходите на работу и не делаете все возможное, чтобы клиенту было комфортно», — отчитала работницу аэропорта Светлана. 

Позднее журналисты портала Super.ru связались с Лободой и выяснили все подробности произошедшего. 

«Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в ''Крокус сити холл'', я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», — заявила Светлана. Также певица подчеркнула, что готовит официальную претензию в адрес «Шереметьево».

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14 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
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Светлана Лобода

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  • Кто-то любит ее песни?А что она вообще поет?

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