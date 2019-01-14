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Оксана Самойлова посетовала, что ее младшая дочь совсем на нее не похожа

Многодетная мама Оксана Самойлова регулярно рассказывает подписчикам в Инстаграме о своих детях. На днях знаменитость призналась, что ее младшая дочь — копия папы.
  • Оксана Самойлова
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    Оксана Самойлова посетовала на то, что ее младшая дочь Майя совсем на нее не похожа
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Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Многодетная мама регулярно рассказывает подписчикам в Инстаграме о своих малышках и о том, какие методы использует в их воспитании. На днях знаменитость посетовала на то, что младшая дочь Майя совсем на нее не похожа.

«Как можно быть настолько похожей на папу? На третьем ребенке мои гены дали серьезную слабину», — подписала Оксана фотографию девочки.

Многие подписчики согласились с Самойловой, а кто-то отметил, что красотой малышка точно пошла в маму. Напомним, недавно супруга Джигана ответила хейтерам, которые критикуют то, как она воспитывает детей. Тогда бизнесвумен отметила, что няня есть только у полуторагодовалой Майи, а с уходом за старшими детьми она справляется самостоятельно.  

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14 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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