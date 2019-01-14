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Миллионершу-трансгендера из Малайзии уговаривают вновь стать мужчиной

Трансгендерная малайзийская миллионерша рассказала, что религиозные лидеры страны оказывают на нее давление. Они заставляют девушку снова стать мужчиной.
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    Трансгендерная женщина-миллионер из Малайзии рассказала, что избегает встреч с религиозными лидерами страны
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Сафий Илиас — малайзийская женщина-трансгендер, сделавшая миллионное состояние в косметической индустрии. Она не стесняется себя и постоянно демонстрирует свою роскошную жизнь в Инстаграме. 

Недавно малайзийскую общественность взбудоражила новость: на прошлой неделе бьюти-магнат Сафий Илиас отклонила приглашение о встрече от высшего мусульманского духовенства страны.

Илиас призналась, что на предыдущих встречах с другими религиозными деятелями на нее оказывали сильнейшее давление и настойчиво призывали снова стать мужчиной.

Об этом сообщает Daily Mail. Издание также подчеркнуло, что в самом приглашении высшее религиозное лицо Малайзии обратилось к трансгендеру в мужском роде. Это, несомненно, могло оскорбить Сафий.

В Инстаграме трансгендер прокомментировала свое решение: «Не то чтобы я не хотела увидеться с муфтием, просто общество будет ожидать слишком многого от этой встречи. Одни понадеются, что он повлияет на меня, и я снова сменю пол. Другие сочтут, будто я хочу пропиариться». 

Ранее Сафий Илияс признавалась, что ей пришлось пережить огромное количество негатива, когда она приняла решение стать женщиной. Хейтеры в интернете не дают ей покоя и по сей день. Несмотря на это, миллионерша продолжает получать удовольствие от жизни: она делает идеальный макияж, покупает одежду в лучших бутиках, позирует в бикини на фоне дорогих яхт и путешествует по миру.

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14 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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