Миллионершу-трансгендера из Малайзии уговаривают вновь стать мужчиной

Сафий Илиас — малайзийская женщина-трансгендер, сделавшая миллионное состояние в косметической индустрии. Она не стесняется себя и постоянно демонстрирует свою роскошную жизнь в Инстаграме.
Недавно малайзийскую общественность взбудоражила новость: на прошлой неделе бьюти-магнат Сафий Илиас отклонила приглашение о встрече от высшего мусульманского духовенства страны.
Об этом сообщает Daily Mail. Издание также подчеркнуло, что в самом приглашении высшее религиозное лицо Малайзии обратилось к трансгендеру в мужском роде. Это, несомненно, могло оскорбить Сафий.
В Инстаграме трансгендер прокомментировала свое решение: «Не то чтобы я не хотела увидеться с муфтием, просто общество будет ожидать слишком многого от этой встречи. Одни понадеются, что он повлияет на меня, и я снова сменю пол. Другие сочтут, будто я хочу пропиариться».
Ранее Сафий Илияс признавалась, что ей пришлось пережить огромное количество негатива, когда она приняла решение стать женщиной. Хейтеры в интернете не дают ей покоя и по сей день. Несмотря на это, миллионерша продолжает получать удовольствие от жизни: она делает идеальный макияж, покупает одежду в лучших бутиках, позирует в бикини на фоне дорогих яхт и путешествует по миру.