Бритни Спирс хочет родить еще одного ребенка — и как можно скорее

37-летняя Бритни Спирс призналась, что не прочь завести третьего ребенка от своего возлюбленного Сэма Асгари. При этом планирует сделать это в ближайшее время.

1 2 3 4 5 Бритни Спирс счастлива со своим возлюбленным — Сэмом Асгари

У иконы поп-музыки Бритни Спирс есть два сына от бывшего мужа Кевина Федерлайна — 13-летний Шон и 12-летний Джейден. Однако инсайдеры сообщают, что Бритни готова завести еще одного ребенка от 25-летнего бойфренда Сэма Асгари. С манекенщиком и бодибилдером, снявшимся в клипе на ее песню Slumber Party, поп-дива встречается уже несколько лет.

Не так давно певица отменила свое шоу Domination в Лас-Вегасе после того, как ее отца экстренно госпитализировали.

Его состояние заставило Бритни пересмотреть взгляды на жизнь и поставить семью на первое место.

По данным источника Hollywoodlife.com, теперь певица готова к следующему шагу: «Бритни очень хотела бы иметь больше детей. Она так счастлива с возлюбленным Сэмом, что планирует завести с ним малыша, при этом хочет сделать это в ближайшее время. Здоровье отца заставило ее понять, что важно».

По словам инсайдера, Бритни Спирс не была готова к изнуряющему рабочему графику. И неизвестно, будет ли вообще. Сейчас она сосредоточена на семье.



Напомним, что в прошлом году между певицей и ее бывшем мужем произошел конфликт по поводу алиментов. Кевин Федерлайн потребовал в три раза увеличить сумму, которую он ежемесячно получает от Спирс на содержание детей.