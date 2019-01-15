Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бритни Спирс хочет родить еще одного ребенка — и как можно скорее

37-летняя Бритни Спирс призналась, что не прочь завести третьего ребенка от своего возлюбленного Сэма Асгари. При этом планирует сделать это в ближайшее время.

У иконы поп-музыки Бритни Спирс есть два сына от бывшего мужа Кевина Федерлайна — 13-летний Шон и 12-летний Джейден. Однако инсайдеры сообщают, что Бритни готова завести еще одного ребенка от 25-летнего бойфренда Сэма Асгари. С манекенщиком и бодибилдером, снявшимся в клипе на ее песню Slumber Party, поп-дива встречается уже несколько лет.

Не так давно певица отменила свое шоу Domination в Лас-Вегасе после того, как ее отца экстренно госпитализировали.

Его состояние заставило Бритни пересмотреть взгляды на жизнь и поставить семью на первое место.

По данным источника Hollywoodlife.com, теперь певица готова к следующему шагу: «Бритни очень хотела бы иметь больше детей. Она так счастлива с возлюбленным Сэмом, что планирует завести с ним малыша, при этом хочет сделать это в ближайшее время. Здоровье отца заставило ее понять, что важно».

По словам инсайдера, Бритни Спирс не была готова к изнуряющему рабочему графику. И неизвестно, будет ли вообще. Сейчас она сосредоточена на семье.

Напомним, что в прошлом году между певицей и ее бывшем мужем произошел конфликт по поводу алиментов. Кевин Федерлайн потребовал в три раза увеличить сумму, которую он ежемесячно получает от Спирс на содержание детей.

Перейти к обсуждению


15 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Бритни Спирс

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 349

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.