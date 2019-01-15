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Виктория Боня создала коллекцию нарядов для мусульманок

39-летняя телеведущая и звезда Инстаграма Виктория Боня снова попробовала себя в роли дизайнера. На этот раз арабская культура вдохновила знаменитость на создание новой коллекции довольно скромных нарядов.

Викторию Боню, как и многих знаменитостей, не обошло стороной желание творить и создавать одежду. Звезда Инстаграма в 2015 году выпустила свою первую коллекцию одежды, в которую вошли трикотажные платья, юбки и кашемировые свитеры.

На днях Боня опубликовала в социальных сетях пост с фото новой коллекции, адаптированной для арабского рынка. По словам Бони, этой зимой Дубай стал для нее вторым домом. Знаменитость познакомилась с арабской культурой и, видимо, по-настоящему ею прониклась… В новую коллекцию Виктории вошли однотонные шелковые платья с закрытым верхом и длинными рукавами. 

Боня обещает: «В каждом из этих нарядов вы будете сиять и выглядеть достойно на любом мероприятии мусульманской культуры».

Не все поклонники Виктории оценили по достоинству ее дизайнерское решение: «Едва ли подобное декольте и открытые плечи являются атрибутами мусульманской культуры», «В ''мир'' в таком наряде не выйдешь, и разрезы на плечах да и декольте… а если надевать только под простынь, то там можно все что угодно» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, что чуть ранее Виктория отдыхала в Таиланде вместе с дочерью, там же она встретила Новый год. В скором времени знаменитость собирается отправиться в Россию, об этом она на днях написала в своем Инстаграме. Боня также уточнила у фолловеров, какая погода сейчас в Москве.

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15 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Виктория Боня

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Суд по этой "коллекции", Боня продала свой последний лифчик, ну тот замызганный, который на футбол надевала летом.

  • Осталось коллекцию купальников для хомячков создать. Уже не знает что еще сделать..а все ерунда получается..пустышка она какая то и не жена.. и мать не понятная..и не певица... и не актриса..кто есть Боня?

  • Такую грудь ненатуральную сделали, сейчас такие возможности, а тут как пластиковая

  • Красивая Боня и коллекция ее одежды красивое!

  • Гость

    Осталось коллекцию купальников для хомячков создать. Уже не знает что еще сделать..а все ерунда получается..пустышка она какая то и не жена.. и мать не понятная..и не певица... и не актриса..кто есть Боня?

    Куда уж ей до таких личностей как вы счастливых жен и матерей!!!

  • Периодически заглядываю на сторисы Виктории ( на Ютюбе ) и вроде бы она летела через Дубай в Тайланд на встречу Нового года, и одна, дочка в этом году с папой встречала. Вроде бы и не важно, но журналист обязан проверять и достоверную инфу писать.

  • Красивое платье .

  • Какие-то эти платья для мусульманок совсем не мусульманские, с таким декольте...

  • Гость

    Периодически заглядываю на сторисы Виктории ( на Ютюбе ) и вроде бы она летела через Дубай в Тайланд на встречу Нового года, и одна, дочка в этом году с папой встречала. Вроде бы и не важно, но журналист обязан проверять и достоверную инфу писать.

    Лиж бы написать а что и как там какая разница!

  • У нее очень красивая одежа коллекция супер.

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