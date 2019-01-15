Виктория Боня создала коллекцию нарядов для мусульманок

39-летняя телеведущая и звезда Инстаграма Виктория Боня снова попробовала себя в роли дизайнера. На этот раз арабская культура вдохновила знаменитость на создание новой коллекции довольно скромных нарядов.

1 2 3 4 5 Виктория Боня опубликовала фото своей новой коллекции одежды

Викторию Боню, как и многих знаменитостей, не обошло стороной желание творить и создавать одежду. Звезда Инстаграма в 2015 году выпустила свою первую коллекцию одежды, в которую вошли трикотажные платья, юбки и кашемировые свитеры.

На днях Боня опубликовала в социальных сетях пост с фото новой коллекции, адаптированной для арабского рынка. По словам Бони, этой зимой Дубай стал для нее вторым домом. Знаменитость познакомилась с арабской культурой и, видимо, по-настоящему ею прониклась… В новую коллекцию Виктории вошли однотонные шелковые платья с закрытым верхом и длинными рукавами.

Боня обещает: «В каждом из этих нарядов вы будете сиять и выглядеть достойно на любом мероприятии мусульманской культуры».

Не все поклонники Виктории оценили по достоинству ее дизайнерское решение: «Едва ли подобное декольте и открытые плечи являются атрибутами мусульманской культуры», «В ''мир'' в таком наряде не выйдешь, и разрезы на плечах да и декольте… а если надевать только под простынь, то там можно все что угодно» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, что чуть ранее Виктория отдыхала в Таиланде вместе с дочерью, там же она встретила Новый год. В скором времени знаменитость собирается отправиться в Россию, об этом она на днях написала в своем Инстаграме. Боня также уточнила у фолловеров, какая погода сейчас в Москве.