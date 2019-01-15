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«Шереметьево» отреагировало на жалобы Светланы Лободы

На днях в Сети появилось видео, на котором Светлана Лобода громко высказывает возмущение работой вип-зала одного из московских аэропортов. В ответ на претензии певицы было проведено внутреннее расследование, результаты которого стали известны широкой общественности.

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором видно, как Светлана Лобода высказывала претензии сотруднице аэропорта «Шереметьево» по поводу работы вип-зала, услугами которого она пользовалась. Певица была недовольна тем, что ее не встретили у паспортного контроля после посадки в столице. После этого знаменитость заявила, что недовольна некачественно и непрофессионально предоставленными ей услугами, и поэтому подготовила официальную претензию в адрес аэропорта.

Теперь же стало известно, как отреагировало «Шереметьево» на жалобы Лободы. Как сообщает портал Super.ru, на сайте аэропорта был опубликован официальный пресс-релиз с результатами внутреннего служебного расследования инцидента. В тексте говорится, что, согласно словам сотрудников и кадрам с камер видеонаблюдения, от встречи певицы у трапа самолета до проверки всех документов пограничном контроле занял ровно 5 минут 4 секунды.

Задержка, из-за которой, по всей видимости, Светлана не была довольна обслуживанием, произошла после выхода звезды из самолета.

Тогда Лободе и ее дочери Еве предложили сесть в электромобиль, чтобы доехать до кабин паспортного контроля. Однако артистка отказалась, так как хотела дождаться няню (на которую тоже было оформлено вип-обслуживание), летевшую эконом-классом. Ждать Светлану не стали, чтобы не задерживать других пассажиров.

В сообщении также говорится, что встреча на электрокарах прилетающих классом повышенного комфорта «не входит в вип-услуги, а является лишь «бонусом от компании».

Кроме того, составители пресс-релиза отметили, что, предъявляя претензии, Лобода использовала нецензурную лексику и вела себя крайне несдержанно.

Таким образом, Шереметьево утверждает, что «при обслуживании пассажирки Лободы С., ребенка и сопровождающих лиц были полностью и своевременно соблюдены правила и технологии обслуживания пассажиров в ВИП-залах». 

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15 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Светлана Лобода

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Короче, похожая история, как и с "майором ФСБ")) Звезду словила эта Лобода.

  • Противная она. Зазвездилась

  • Точно, а майор сейчас оказался у разбитого корыта..

    Гость

    Короче, похожая история, как и с "майором ФСБ")) Звезду словила эта Лобода.

  • Тиль все равно замуж не возьмет..

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