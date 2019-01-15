Звезда русской эстрады Любовь Успенская стала участницей нового выпуска Youtube-программы «Душевный разговор с Жасмин». В интервью певица рассказала том, как потеряла мать.

1 2 3 4 5 Любовь Успенская рассказала о трагической смерти матери

Любовь Успенская рано потеряла мать, поэтому в детстве ее воспитывала бабушка. В интервью певице Жасмин Успенская рассказала, что в десятилетнем возрасте узнала тайну смерти матери, заглянув в больничную карточку.

Успенская родилась в ночь с 23 на 24 февраля. Вскоре после этого от потери крови скончалась ее мама. Врачи не уделяли должного внимания роженице, поскольку отмечали День советской армии. «Я родилась, они меня забрали, а ее оставили лежать в этой комнате», — поделилась Любовь Залмановна в Youtube-программе «Душевный разговор с Жасмин». Женщине никто не помог — в других палатах соседки думали, что она кричала от боли. «Они не знали, что она уже родила. Может быть, они выскочили бы, побежали на помощь», — добавила Успенская.

Когда врачи пришли, мать Любови уже скончалась. Запись в больничной карте только подтвердила догадки маленькой Успенской — девочка чувствовала, что от нее скрывают правду.

Успенская также вспомнила, что в детстве к ним домой часто приходили посылки с сухофруктами и орехами из Ашхабада (мама Успенской — Елена Чайка — родом из Туркмении). Там у Успенской осталась бабушка, о существовании которой певица долгое время не знала. «Ее просили, чтобы она никогда не появлялась в моей жизни, чтобы не травмировать», — сообщила Любовь Залмановна.

Успенская призналась, что свалившаяся тогда на нее правда о смерти матери сильно огорчила ее, но не расстроила, поскольку у певицы были догадки на этот счет.