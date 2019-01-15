Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Любовь Успенская рассказала о трагической смерти матери

Звезда русской эстрады Любовь Успенская стала участницей нового выпуска Youtube-программы «Душевный разговор с Жасмин». В интервью певица рассказала том, как потеряла мать.

Любовь Успенская рано потеряла мать, поэтому в детстве ее воспитывала бабушка. В интервью певице Жасмин Успенская рассказала, что в десятилетнем возрасте узнала тайну смерти матери, заглянув в больничную карточку.

Успенская родилась в ночь с 23 на 24 февраля. Вскоре после этого от потери крови скончалась ее мама. Врачи не уделяли должного внимания роженице, поскольку отмечали День советской армии. «Я родилась, они меня забрали, а ее оставили лежать в этой комнате», — поделилась Любовь Залмановна в Youtube-программе «Душевный разговор с Жасмин». Женщине никто не помог — в других палатах соседки думали, что она кричала от боли. «Они не знали, что она уже родила. Может быть, они выскочили бы, побежали на помощь», — добавила Успенская.

Когда врачи пришли, мать Любови уже скончалась. Запись в больничной карте только подтвердила догадки маленькой Успенской — девочка чувствовала, что от нее скрывают правду.

Успенская также вспомнила, что в детстве к ним домой часто приходили посылки с сухофруктами и орехами из Ашхабада (мама Успенской — Елена Чайка — родом из Туркмении). Там у Успенской осталась бабушка, о существовании которой певица долгое время не знала. «Ее просили, чтобы она никогда не появлялась в моей жизни, чтобы не травмировать», — сообщила Любовь Залмановна.

Успенская призналась, что свалившаяся тогда на нее правда о смерти матери сильно огорчила ее, но не расстроила, поскольку у певицы были догадки на этот счет.

Перейти к обсуждению


15 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Любовь Успенская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 349

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.