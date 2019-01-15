На днях Кейт Миддлтон посетила лондонский сад короля Генриха, чтобы пообщаться с волонтерами, которые не представляют свою жизнь без природы. Также герцогиня Кембриджская поговорила с самыми юными садоводами. От одной из них Кейт получила необычный вопрос, который ее удивил.
Во время мастер-класса по приготовлению пиццы 8-летняя Надира спросила у супруги принца Уильяма, ела ли когда-нибудь в жизни это блюдо Елизавета II. «Это замечательный вопрос. Но я не знаю. Как думаешь, стоит спросить, когда я в следующий раз ее увижу?» — ответила Кейт.
Недавно Кейт Миддлтон отметила свой 37-день рождения. Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей — 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 8-месячного Луи.
Кейт Миддлтон ответила на вопрос, ела ли когда-нибудь Елизавета II пиццу
На днях Кейт Миддлтон посетила лондонский сад короля Генриха, чтобы пообщаться с волонтерами, которые не представляют свою жизнь без природы. Также герцогиня Кембриджская поговорила с самыми юными садоводами. От одной из них Кейт получила необычный вопрос, который ее удивил.
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