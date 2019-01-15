15 января Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. С этой датой режиссера поздравила его бывшая жена Любовь Толкалина. Супруги расстались чуть больше года назад после того, как актриса узнала, что у супруга родился ребенок от другой женщины (Марии Леоновой).
«Сегодня этот классный парень родился и принимает поздравления! Фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю... и вас приглашаю это сделать!» — подписала архивный снимок с экс-супругом актриса.
Напомним, у Толкалиной и Кончаловского есть общая дочь Мария, которой скоро исполнится 18 лет. Экс-супруги время от времени выходят в свет вместе, когда сопровождают дочь на важных для нее светских событиях.
Любовь Толкалина призналась, что думает об экс-супруге Егоре Кончаловском с любовью
15 января Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. С этой датой режиссера поздравила его бывшая жена Любовь Толкалина. Супруги расстались чуть больше года назад после того, как актриса узнала, что у супруга родился ребенок от другой женщины (Марии Леоновой).
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Виктория Лопырева высказалась о браке своего возлюбленного
- Любовь Толкалина призналась, что думает об экс-супруге Егоре Кончаловском с любовью
- Павел Деревянко показал подросшую красавицу-дочь
- Алле Пугачевой стало плохо на съемках
- Почему личные помощники, годами служившие королевской семье, бегут от Меган Маркл
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю