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Любовь Толкалина призналась, что думает об экс-супруге Егоре Кончаловском с любовью

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись чуть больше года назад после двадцати лет брака. Несмотря на это, актриса трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения.
  • Любовь Толкалина, Егор Кончаловский
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    Любовь Толкалина поздравила с днем рождения экс-супруга Егора Кончаловского
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15 января Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. С этой датой режиссера поздравила его бывшая жена Любовь Толкалина. Супруги расстались чуть больше года назад после того, как актриса узнала, что у супруга родился ребенок от другой женщины (Марии Леоновой).

«Сегодня этот классный парень родился и принимает поздравления! Фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор. Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! Что и делаю... и вас приглашаю это сделать!» — подписала архивный снимок с экс-супругом актриса.

Напомним, у Толкалиной и Кончаловского есть общая дочь Мария, которой скоро исполнится 18 лет. Экс-супруги время от времени выходят в свет вместе, когда сопровождают дочь на важных для нее светских событиях. 

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15 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Егор Кончаловский, Любовь Толкалина

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