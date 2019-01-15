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Виктория Лопырева высказалась о браке своего возлюбленного

Не так давно журналистам все же удалось выяснить имя возлюбленного Виктории Лопыревой, от которого она ждет ребенка. Им оказался Игорь Булатов, не так давно состоявший в браке с Татевик Карапетян.
  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева дала понять, что в браке ее нынешнего возлюбленного Игоря Булатова были проблемы
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В декабре прошлого года Виктория Лопырева наконец официально подтвердила свою беременность. Однако раскрывать имя отца будущего ребенка она наотрез отказывалась. Вплоть до того момента, пока в Сети не появились ее фото в компании загадочного незнакомца. Вскоре журналистам удалось выяснить, что в Майами Виктория отдыхала с Игорем Булатовым, бывшим мужем Татевик Карапетян. Как стало известно позднее, модель близко дружила с ее семьей. Однако сама Лопырева утверждает, что была знакома с экс-женой своего нынешнего возлюбленного лишь поверхностно

Правда, этот факт никоим образом не мешает интернет-пользователям обвинять Викторию в том, что именно она стала причиной разрыва супругов. 

Под одной из последних публикаций Виктории появился комментарий: «На чужом несчастье, счастья не построишь, проверено веками!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Лопырева, которая в последнее время довольно активно отвечает на отзывы в своем микроблоге, не могла остаться равнодушной к этому замечанию. «Согласна, но причем тут чужое счастье? Если люди не были счастливы?» — поинтересовалась модель, дав понять, что брак Игоря и Татевик трещал по швам еще до ее появление в жизни бизнесмена. 

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15 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Лопырева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ничего себе, не думала что она настолько близка была с Татевик, как на последней фотке.Угу поверхносто она была с ней знакрма.Теперь ждем ответ Татевик))

  • Господи, помолчи Вика!!!!!!! Что ж ты так позоришься???

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