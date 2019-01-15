13 августа 2018 года 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева родила долгожданную дочку Марию. Спустя несколько месяцев после появления малышки на свет телеведущая выложила в Инстаграм фото, на которых позирует в купальнике. Правда, свою фигуру знаменитость слегка прикрывает парео.
«Круто, потрясающе выглядите, Лера. Всегда вами восхищалась», «Лера, вы наверное не вылезаете из зала? Такое тело!», «Ну просто красавица, выше всяких похвал», — писали восторженные поклонники под новыми снимками.
Напомним, что у ведущей программы «Секрет на миллион» есть старший 28-летний сын Жан. Его она родила в 18 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В 2013-м году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет.
Недавно родившая Лера Кудрявцева поделилась фото в купальнике
13 августа 2018 года 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева родила долгожданную дочку Марию. Спустя несколько месяцев после появления малышки на свет телеведущая выложила в Инстаграм фото, на которых позирует в купальнике. Правда, свою фигуру знаменитость слегка прикрывает парео.
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