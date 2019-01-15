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Недавно родившая Лера Кудрявцева поделилась фото в купальнике

Несколько месяцев назад 47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. На днях телеведущая впервые после родов показала, как выглядит в купальнике.

13 августа 2018 года 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева родила долгожданную дочку Марию. Спустя несколько месяцев после появления малышки на свет телеведущая выложила в Инстаграм фото, на которых позирует в купальнике. Правда, свою фигуру знаменитость слегка прикрывает парео.

«Круто, потрясающе выглядите, Лера. Всегда вами восхищалась», «Лера, вы наверное не вылезаете из зала? Такое тело!», «Ну просто красавица, выше всяких похвал», — писали восторженные поклонники под новыми снимками.

Напомним, что у ведущей программы «Секрет на миллион» есть старший 28-летний сын Жан. Его она родила в 18 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В 2013-м году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет.   

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15 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Лера Кудрявцева

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