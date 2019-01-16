Стефания Маликова уже придумала имя для своего будущего ребенка

Несмотря на юный возраст, 18-летняя Стеша Маликова уже задумывается о том, чтобы в будущем создать семью. На днях девушка рассказала, как хочет назвать своего малыша.

1 2 3 4 5 Стефания Маликова рассказала о том, как хочет назвать своего будущего ребенка

18-летняя Стефания Маликова пока на замужем, но уже думает о том, какой будет ее семья в будущем. На днях девушка отвечала на вопросы своих подписчиков в Инстаграме, и один из них был о том, как она хотела бы назвать своего ребенка.



«Одну из — Елена. В честь мамы. Влюблена в это имя!» — ответила дочь Дмитрия Маликова. Подписчики девушки уверены, что в будущем она станет отличной женой и мамой.



Стеша очень любит нянчиться с младшим братом Марком, которому совсем скоро исполнится год. Для девушки появление малыша стало огромной неожиданностью и радостью — прошлый 2018-й год она назвала самым счастливым в своей жизни.

