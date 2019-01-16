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Рианна подала в суд на своего отца за использование ее имени в корыстных целях

Рианна выдвинула судебный иск в адрес своего отца из-за того, что он зарабатывает на ее имени. Рональд Фенти использует прославившуюся благодаря дочери фамилию как бренд для своего бизнеса.  

До недавнего времени отношения между Рианной и ее отцом Рональдом Фенти были можно было назвать идеальными. Однако на днях стало известно, что певица подает в суд на родственника из-за того, что он использует репутацию ее бренда и их родство для того, чтобы продвигать свой собственный бизнес. Об этом сообщает портал The Blast.

Дело в том, что Рианна владеет компанией Fenty Beauty, производящей косметику. В 2017-м ее отец создал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment. В основе названия обоих брендов лежит фамилия родственников, однако именно исполнительница сделала ее всемирно известной.

По мнению Рианны, Рональд в корыстных целях эксплуатирует созданный ею бренд и пытается заработать на ее известном имени. Как говорится в сообщении, исполнительница не раз просила отца сменить название своего агентства, но он отказывался это делать. После этого Рианна решила обратиться в суд, чтобы возместить нанесенный ущерб. 

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16 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Рианна

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Неудивительно, ведь она такая зазвездившаяся, что выше неё только звезды. Считает, что ей все можно и все все поймут и простят.

  • Я подумала, что это Казаченко с ней :))

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