Рианна подала в суд на своего отца за использование ее имени в корыстных целях

Рианна выдвинула судебный иск в адрес своего отца из-за того, что он зарабатывает на ее имени. Рональд Фенти использует прославившуюся благодаря дочери фамилию как бренд для своего бизнеса.



1 2 3 4 5 Рианна подала в суд на собственного отца

До недавнего времени отношения между Рианной и ее отцом Рональдом Фенти были можно было назвать идеальными. Однако на днях стало известно, что певица подает в суд на родственника из-за того, что он использует репутацию ее бренда и их родство для того, чтобы продвигать свой собственный бизнес. Об этом сообщает портал The Blast.



Дело в том, что Рианна владеет компанией Fenty Beauty, производящей косметику. В 2017-м ее отец создал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment. В основе названия обоих брендов лежит фамилия родственников, однако именно исполнительница сделала ее всемирно известной.



По мнению Рианны, Рональд в корыстных целях эксплуатирует созданный ею бренд и пытается заработать на ее известном имени. Как говорится в сообщении, исполнительница не раз просила отца сменить название своего агентства, но он отказывался это делать. После этого Рианна решила обратиться в суд, чтобы возместить нанесенный ущерб.

