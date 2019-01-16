Виктория Лопырева призналась, что хотела расстаться с Игорем Булатовым, когда узнала о беременности его жены

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что в скором времени впервые станет мамой. Тогда звезда предпочла не раскрывать имя отца своего будущего ребенка.
Не так давно журналистам все же удалось выяснить, что модель беременна от 28-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Оказалось, что мужчина недавно развелся со своей женой Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь.
Виктория попыталась оправдать свои новые отношения тем, что Булатов и Карапетян имели проблемы в браке еще до того, как она стала встречаться с мужчиной. Кроме того, девушка заявила, что, узнав о беременности экс-жены своего возлюбленного, даже хотела прекратить с ним отношения. «О беременности Таты я узнала в конце мая, но на тот момент сама уже была в положении. Я очень мучилась, предлагала (Игорю — прим. Woman.ru) расстаться. Он убедил меня, что мы должны быть вместе», — поведала она в интервью телеграм-каналу «Антиглянец».
Лопырева призналась, что ей довольно нелегко приходится в сложившейся ситуации, и она беспокоится за состояние своего будущего малыша. С трудом переживает шумиху, по словам будущей мамы, и сам Булатов. «Игорь не публичный человек, но надеюсь, что все возьмут себя в руки и оставят эту тему в покое», — сказала знаменитость в интервью изданию «7 Дней».