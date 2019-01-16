Виктория Лопырева призналась, что хотела расстаться с Игорем Булатовым, когда узнала о беременности его жены

Недавно выяснилось, что Виктория Лопырева ждет ребенка от мужчины, бывшая жена которого не так давно стала мамой. Виктория решила ответить на критику журналистов в свой адрес, впервые официально прокомментировав ситуацию.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева поведала, что хотела расстаться с возлюбленным

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что в скором времени впервые станет мамой. Тогда звезда предпочла не раскрывать имя отца своего будущего ребенка.



Не так давно журналистам все же удалось выяснить, что модель беременна от 28-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Оказалось, что мужчина недавно развелся со своей женой Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь.

Фолловеры Лопыревой обвинили ее в том, что она разрушила семью Игоря и Татевик, с которой, кстати, звезда была знакома.

Виктория попыталась оправдать свои новые отношения тем, что Булатов и Карапетян имели проблемы в браке еще до того, как она стала встречаться с мужчиной. Кроме того, девушка заявила, что, узнав о беременности экс-жены своего возлюбленного, даже хотела прекратить с ним отношения. «О беременности Таты я узнала в конце мая, но на тот момент сама уже была в положении. Я очень мучилась, предлагала (Игорю — прим. Woman.ru) расстаться. Он убедил меня, что мы должны быть вместе», — поведала она в интервью телеграм-каналу «Антиглянец».



Лопырева призналась, что ей довольно нелегко приходится в сложившейся ситуации, и она беспокоится за состояние своего будущего малыша. С трудом переживает шумиху, по словам будущей мамы, и сам Булатов. «Игорь не публичный человек, но надеюсь, что все возьмут себя в руки и оставят эту тему в покое», — сказала знаменитость в интервью изданию «7 Дней».

