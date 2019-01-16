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Виктория Лопырева призналась, что хотела расстаться с Игорем Булатовым, когда узнала о беременности его жены

Недавно выяснилось, что Виктория Лопырева ждет ребенка от мужчины, бывшая жена которого не так давно стала мамой. Виктория решила ответить на критику журналистов в свой адрес, впервые официально прокомментировав ситуацию.

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что в скором времени впервые станет мамой. Тогда звезда предпочла не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. 

Не так давно журналистам все же удалось выяснить, что модель беременна от 28-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Оказалось, что мужчина недавно развелся со своей женой Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь.

Фолловеры Лопыревой обвинили ее в том, что она разрушила семью Игоря и Татевик, с которой, кстати, звезда была знакома. 

Виктория попыталась оправдать свои новые отношения тем, что Булатов и Карапетян имели проблемы в браке еще до того, как она стала встречаться с мужчиной. Кроме того, девушка заявила, что, узнав о беременности экс-жены своего возлюбленного, даже хотела прекратить с ним отношения. «О беременности Таты я узнала в конце мая, но на тот момент сама уже была в положении. Я очень мучилась, предлагала (Игорю — прим. Woman.ru) расстаться. Он убедил меня, что мы должны быть вместе», — поведала она в интервью телеграм-каналу «Антиглянец».

Лопырева призналась, что ей довольно нелегко приходится в сложившейся ситуации, и она беспокоится за состояние своего будущего малыша. С трудом переживает шумиху, по словам будущей мамы, и сам Булатов. «Игорь не публичный человек, но надеюсь, что все возьмут себя в руки и оставят эту тему в покое», — сказала знаменитость в интервью изданию «7 Дней»

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16 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Виктория Лопырева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Испанский стыд! Какую же кашу они заварили!Такую же как Снигирь, Джанабаева, Брежнева и подобные. И неужели спокойно этим женщинам живётся?!Особенно Снигирь-это вообще за гранью...

  • Вика, чем больше ты молчишь, тем лучше для тебя.

  • В мае у его жены живот уже был дальше носа. Муж тоже внезапно узнал о беременности своей жены?)))) Виктория, вам бы романы писать, а не участвовать в них!

  • Он взрослый мужчина, а не теленок чтобы уводить за шею. Значит действительно проблемы в семье были.

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