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20-летняя дочь Майкла Джексона попала в реабилитационную клинику

С юных лет дочь знаменитого музыканта Майкла Джексона Пэрис сталкивается с различными проблемами и недопониманием со стороны семьи и общества. Именно поэтому девушка решила взять паузу в карьере и разобраться в себе, пройдя специализированный курс лечения.

20-летняя Пэрис Джексон слишком рано столкнулась с несчастьем — ее отец, легендарный Майкл Джексон, умер, когда девочке было всего 11 лет. Пэрис было сложно наладить отношения с матерью и другими родственниками — невосполнимая утрата и трудный переходный возраст дали о себе знать.

За прошедшие годы Пэрис пережила не только подростковые проблемы принятия себя, но и настоящие трагедии — в одном из интервью девушка призналась, что, когда ей было 14 лет, она подверглась попытке насилия. После этого она чуть не покончила с собой.

Не единожды Джексон старалась абстрагироваться от трудностей с помощью любви — но слухи о ее свадьбе и в первый, и во второй раз оставались только слухами.

Недавно в Сети появилась информация, что находящаяся в депрессивном состоянии звезда решила обратиться за помощью к специалистам. Инсайдер сообщил порталу E! News, что уже некоторое время Пэрис находится в реабилитационном центре. «Джексон решила, что ей нужно некоторое время для перезагрузки, чтобы расставить приоритеты в своей жизни и наладить свое здоровье, как физическое, так и эмоциональное», — сказал приближенный к девушке источник.

Надеемся, что в скором времени знаменитость придет в себя и вернется к нормальной жизни! 

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16 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram@david_roemer, Instagram@parisjackson
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Пэрис Джексон

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