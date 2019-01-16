«Точная копия»: подписчики Урганта решили, что его младшая дочь пошла в него

Иван Ургант не любит выставлять личную жизнь напоказ, поэтому чаще выкладывает в Сеть рабочие снимки и селфи. На днях известный телеведущий поделился с поклонниками редким фото младшей дочери.

1 2 3 4 5 Иван Ургант опубликовал в Сети фото младшей дочери

Иван Ургант не часто радует поклонников снимками родных. На днях телеведущий выложил в Инстаграм фото младшей дочери Валерии. Пост мгновенно набрал более сотни тысяч лайков.

Подписчики отметили удивительное сходство дочери с отцом: «Иван в детском и женском обличии, как похожа на папу!», «Иван Андреевич, это Ваша точная копия!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

К слову, фотографию маленькой Валерии Иван подписал следующим образом: «Читая вслух ребенку ''Один день из жизни Ивана Денисовича'', вы отвлекаете его от кофе и сигарет».

Напомним, что Валерия родилась в 2015 году. Впервые фото младшей дочери Ургант показал лишь в сентябре прошлого года. Это второй совместный ребенок Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе. Первую дочь Наталья родила мужу в 2008 году. Также у супруги Урганта имеются дети от первого брака — дочь Эрика и сын Нико, который после развода родителей остался с отцом.