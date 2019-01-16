Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Точная копия»: подписчики Урганта решили, что его младшая дочь пошла в него

Иван Ургант не любит выставлять личную жизнь напоказ, поэтому чаще выкладывает в Сеть рабочие снимки и селфи. На днях известный телеведущий поделился с поклонниками редким фото младшей дочери.

Иван Ургант не часто радует поклонников снимками родных. На днях телеведущий выложил в Инстаграм фото младшей дочери Валерии. Пост мгновенно набрал более сотни тысяч лайков.

Подписчики отметили удивительное сходство дочери с отцом: «Иван в детском и женском обличии, как похожа на папу!», «Иван Андреевич, это Ваша точная копия!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).  

К слову, фотографию маленькой Валерии Иван подписал следующим образом: «Читая вслух ребенку ''Один день из жизни Ивана Денисовича'', вы отвлекаете его от кофе и сигарет».

Напомним, что Валерия родилась в 2015 году. Впервые фото младшей дочери Ургант показал лишь в сентябре прошлого года. Это второй совместный ребенок Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе. Первую дочь Наталья родила мужу в 2008 году. Также у супруги Урганта имеются дети от первого брака — дочь Эрика и сын Нико, который после развода родителей остался с отцом. 

Перейти к обсуждению


16 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Иван Ургант

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 353

Новое за три дня

11 новых тем

Популярное за три дня

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.