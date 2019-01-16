Егор Крид посвятил песню Игорю Крутому и угадал

За несколько дней клип Егора Крида на песню «Крутой» собрал более трех миллионов просмотров на YouTube. Певец порадовал поклонников ироничным видео с участием Игоря Крутого.

1 2 3 4 5 6 Игорь Крутой снялся в клипе Егора Крида на песню «Крутой»

Егор Крид выпустил новый трек «Крутой», в котором сравнил себя с известным продюсером Игорем Крутым. Всего за сутки видео на YouTube посмотрело более двух миллионов человек.

В ироничном ролике Егор Крид приходит домой к Игорю Крутому. Артист жалуется, что все вокруг путают их имена, поэтому предлагает ему записать вместе трек на эту тему. В припеве певец повторяет: «Я крутой, как Игорь Крутой». Также в видео снялись и другие звезды — комик Гарик Харламов, певец Игорь Николаев и дизайнер Игорь Гуляев.

Эту песню Егор Крид написал после реальной истории, случившейся с ним во время тура по Америке.

Об этом певец написал в Инстаграме: «Меня удивило, что ребята произносили мое имя, как Igor. Как среди американцев, так и среди русских эмигрантов. Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь — это два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, она меня спросила: ''Ок, Игорь, а кто этот Егор?» (орфография и пунктуация автора сохранены).

После возвращения в Москву Крид сразу же направился в студию, где записал трек целиком. В начале клипа звучит реальная аудиозапись с диктофона, сделанная исполнителем в тот день в американском баре.