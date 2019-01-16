Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Егор Крид посвятил песню Игорю Крутому и угадал

За несколько дней клип Егора Крида на песню «Крутой» собрал более трех миллионов просмотров на YouTube. Певец порадовал поклонников ироничным видео с участием Игоря Крутого.

Егор Крид выпустил новый трек «Крутой», в котором сравнил себя с известным продюсером Игорем Крутым. Всего за сутки видео на YouTube посмотрело более двух миллионов человек.

В ироничном ролике Егор Крид приходит домой к Игорю Крутому. Артист жалуется, что все вокруг путают их имена, поэтому предлагает ему записать вместе трек на эту тему. В припеве певец повторяет: «Я крутой, как Игорь Крутой». Также в видео снялись и другие звезды — комик Гарик Харламов, певец Игорь Николаев и дизайнер Игорь Гуляев.

Эту песню Егор Крид написал после реальной истории, случившейся с ним во время тура по Америке.

Об этом певец написал в Инстаграме: «Меня удивило, что ребята произносили мое имя, как Igor. Как среди американцев, так и среди русских эмигрантов. Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь — это два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, она меня спросила: ''Ок, Игорь, а кто этот Егор?» (орфография и пунктуация автора сохранены). 

После возвращения в Москву Крид сразу же направился в студию, где записал трек целиком. В начале клипа звучит реальная аудиозапись с диктофона, сделанная исполнителем в тот день в американском баре.

Перейти к обсуждению


16 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Егор Крид, Гарик Харламов, Игорь Николаев, Игорь Гуляев, Игорь Крутой

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 353

Новое за три дня

11 новых тем

Популярное за три дня

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.